Скончался Манвел Григорян

19 ноября 2020, 09:29

Бывший депутат от Республиканской партии Армении Манвел Григорян скончался на 65-м году жизни в Ереване, сообщил его однопартиец Карен Авагян.

Как писал "Кавказский узел", защита Манвела Григоряна добивалась его освобождения из-под ареста, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья, но суд раз за разом отказывался удовлетворить ходатайства адвокатов. 14 января Григорян был переведен в реанимацию, а 15 января суд учел выводы медкомиссии о состоянии Григоряна и освободил его под подписку о невыезде. 13 апреля адвокат Григоряна Левон Багдасарян заявил об ухудшении состояния его здоровья.

Руководителя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна задержали в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме были обнаружены патроны, амуниция, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

В Ереване на 65-м году жизни скончался генерал, бывший депутат от Республиканской партии Армении Манвел Григорян, сообщил член партии Карен Авагян. "Скончался герой Арцаха, генерал-лейтенант Манвел Григорян. Пусть земля тебе будет пухом, герой", – написал он сегодня на своей странице в Facebook.

После поездки Григоряна в зону карабахского конфликта, у него резко ухудшилось здоровье, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Последнее обследование показало отрицательную динамику заболеваний Григоряна. Его лечащий врач заявил, что все возможные меры для улучшения состояния политика уже были предприняты.

Врачи настояли на госпитализации Григоряна в клинику после того, как ознакомились с результатами обследований. Защита Григоряна заявила о намерении предпринять дополнительные меры для вовлечения международных независимых медэкспертов и медицинских организаций для представления повторных ходатайств, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат бывшего депутата Арсен Мкртчян.