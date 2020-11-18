Силовики доставили Магомеда Хазбиева в ЦПЭ после призыва к акции протеста

18 ноября 2020, 13:28

Силовики увезли сегодня активиста Магомеда Хазбиева в Центр по противодействию экстремизму. Брат Хазбиева считает это реакцией на призыв собраться на "прогулку" в Магасе в знак протеста против преследования лидеров ингушского протеста.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отсидел два года и восемь месяцев по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении тогдашнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оказавшись на свободе, активист заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью со стороны силовиков и властей, и выразил поддержку арестованным участникам мартовского митинга в Магасе. Вскоре после освобождения Хазбиев был вызван в ингушский центр "Э". 12 октября активиста три часа опрашивали в той же силовой структуре из-за жалобы бывшего начальника Сунженского ОМВД Магомеда Бекова на угрозы убийством со стороны активиста.

Подробно о деле Хазбиева говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Из оппозиции до застенок СИЗО - путь опального Магомеда Хазбиева". В разделе "Персоналии" также содержится биографическая справка о Магомеде Хазбиеве.

Сегодня Магомеда Хазбиева вновь доставили в центр "Э", сообщил брат активиста Мурад Хазбиев. "С утра нас доставили в ЦПЭ. Я жду снаружи, а Магомеда завели [в здание]. Они приехали на "уазиках" и доставили его туда, пока он там. Не знаю еще, когда он выйдет", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Мурада Хазбиева в 11.54 мск.

Брат активиста связал действия силовиков с видеообращением, которое Магомед Хазбиев распространил вечером 17 ноября. В своем обращении оппозиционер призвал жителей Ингушетии выйти на прогулку по Магасу сегодня, в первый день судебного процесса над лидерами ингушского протеста. Активист указал на политическую подоплеку этого дела.

Хазбиев указал, что родственники и соратники активистов подавали уведомление о митинге, но власти отказались согласовать акцию. "По закону, по Конституции Российской Федерации, человек подает уведомление и выходит на митинг. Власть не имеет права отказывать, но сегодня все это происходит. Рассчитываю с трех до пяти [часов дня] прогуляться по Магасу", - заявил Хазбиев в своем видеообращении.

На видео Хазбиев сидит за столом. Озвучив по-русски свой призыв выйти на "прогулку", активист основную часть шестиминутного обращения говорит на ингушском языке.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками. Эти дела рассматриваются судами в Ставропольском крае. Там же Верховный суд России предписал рассматривать дело семи лидеров протестов, которых в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела.

Мурад Хазбиев не смог уточнить, состоится ли намеченная на сегодня прогулка в Магасе. "Как он (Магомед Хазбиев. - Прим. "Кавказского узла") выйдет, будет ясно насчет прогулки, состоится или нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в создании экстремистского сообщества обвинены член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора Ингушетии" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев.

Зарифу Саутиеву и Багаудина Хаутиева до начала предварительных слушаний доставили в СИЗО "Белый лебедь" в Пятигорске, сообщил 16 ноября Telegram-канал "Фортанга".

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".