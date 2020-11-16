Минобороны России отчиталось о доставке группы миротворцев в Армению

16 ноября 2020, 08:26

Российские военные и техника, которая будет использована в миротворческой миссии в зоне карабахского конфликта, доставлены в Ереван на 20 самолетах, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению. 13 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что автодорога Мартакерт - Карвачар - Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось. Власти Азербайджана согласились продлить до 25 ноября срок вывода армянских войск по единственной дороге из Кельбаджарского района в Армению, сообщил сегодня помощник Ильхама Алиева. Вечером 15 ноября самолет Ил-76 МЧС России со специалистами и техникой приземлился в Ереване. Борт, в частности, привез аэромобильный госпиталь.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта в Ереван прибыли еще 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" с российскими миротворцами и техникой, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

Всего за сутки с 15 по 16 ноября на самолетах в Армению было доставлено 58 единиц техники – бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что российские миротворцы 15 ноября сопроводили 19 автобусов с беженцами, которые решили вернуться из Еревана в Степанакерт после прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".