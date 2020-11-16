Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Калмыкии до конца ноября

16 ноября 2020, 00:25

Власти Калмыкии до 29 ноября продлили режим ограничений, введенных из-за коронавируса. В республики продолжает действовать масочный режим, заявили в оперативном штабе.

Как информировал "Кавказский узел", к 14 ноября общее количество случаев заражения COVID-19 в Калмыкии достигло 10 380, за период пандемии скончались 115 человек, выздоровели 7799 пациентов. К 15 ноября, число инфицированных в республике увеличилось до 10 455, выздоровели 7867, число умерших не изменилось, свидетельствуют данные на сайте "стопкоронавирус.рф" по состоянию на 00.05 мск.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Действие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, продлены в Калмыкии до 29 ноября. Соответствующий указ был издан 13 ноября главой республики Бату Хасиковым.

"В регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте главы Калмыкии.

Как отмечается, оперативный штаб считает, что в республике "не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, которые позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений".

"В связи с этим на территории республики сохраняются меры по соблюдению масочного режима и социальной дистанции", - указано на сайте Хасикова.

Калмыкия по заболеваемости коронавирусом вышла на плато: в регионе почти в два раза за последние 10 дней увеличилось число выздоровевших, уменьшилось число заболевших, количество вызовов скорой помощи сократилось на 40%, сообщил ТАСС.

Ранее калмыцкие чиновники сообщили, что на амбулаторное лечение зараженных коронавирусом в республике выделено 30 миллионов рублей, но из-за сложностей у поставщиков выдача бесплатных лекарств пациентам начнется не раньше декабря. Стоимость курса лечения на дому колеблется от полутора до трех тысяч рублей, рассказали жители республики, переболевшие COVID-19.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".