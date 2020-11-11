Более 400 российских миротворцев прибыли в зону карабахского конфликта

11 ноября 2020, 08:33

Военнослужащие и бронетехника, доставленные самолетами из России для выполнения миротворческой миссии в зоне карабахского конфликта, направились к линии соприкосновения войск и к Лачинскому коридору, сообщили военные.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября из Ульяновска вылетели 12 самолетов военно-транспортной авиации с российскими военными, направленными для выполнения миротворческой миссии в зону карабахского конфликта.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Колонны российских миротворцев выдвинулись в район размещения, сообщил представитель Минобороны России. "Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Республику Армения, совершает марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По словам представителя ведомства, колоннам предстоит проехать более 250 километров и выставить наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

К утру 11 ноября в Армению прибыли 20 самолетов, которые доставили более 400 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, информирует агентство.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались до 10 ноября. Подробнее об этом обострении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".