Экономисты сочли обоснованным контроль расходов Ингушетии Минфином России

06 ноября 2020, 04:19

Ингушетия оказалась в числе многих регионов России, которые в связи с эпидемией увеличили бюджетный дефицит, указала экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Подобная мера является тревожным звонком для руководителя любого региона, однако оснований предполагать скорую отставку главы Ингушетии пока нет, считает сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Власти Ингушетии должны заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности республики. Народному собранию республики поручено "утвердить план восстановления платежеспособности", - говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина от 28 октября, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Это предполагает, что все расходы регионального бюджета будут осуществляться с одобрения Минфина России, такая ситуация может длиться не менее года, считает сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Подобная мера - тревожный звонок для руководителя региона, однако оснований полагать, что она свидетельствует об готовящейся отставке [главы региона], пока нет, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Жавронков предположил, что глава региона "просто будет в значительной степени ограничен в планировании собственных бюджетных расходов".

Решение правительства по Ингушетии не является прецедентом, отметил экономист. «Нечто подобное в свое время применялось к Хакассии, были такие прецеденты. После нормализации (ситуации) полномочия возвращаются региональным ведомствам, и они перестают нуждаться в визе Минфина [...] Я не вижу в этом политической хитрости, поскольку если бы это было так, то главы регионов были бы отстранены решениями президента», - заключил он.

Ситуация банкротства невозможна в отношении субъектов Федерации, сказала корреспонденту «Кавказского зла» профессор МГУ, экономист Наталья Зубаревич. "Распоряжение правительства (России) по Ингушетии связано с тем, что республика расходы в этот ковидный год [...] еще активнее наращивала, и не очень понятно, почему", - отметила она. По словам Зубаревич, объяснимо лишь то, что Ингушетия во время эпидемии увеличила расходы в 2,8 раза на здравоохранение. "Но то, что они увеличили больше, чем на 30 процентов расходы на ЖКХ, на 50 процентов расходы на образование, на 40 процентов - расходы на соцзащиту, вызывает большие вопросы», - сказала экономист.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Ингушетии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Уровень долга в Ингушетии, отметила Зубаревич, составляет 80 процентов от собственных доходов, без трансфертов. "Разговор о копеечных суммах (госдолга), три миллиарда - это немного, поводом послужило бешеное наращивание расходов", - считает она.

На 1 октября госдолг Ингушетии достиг 3,3 млрд рублей, он самый низкий в СКФО, сообщил со ссылкой на Минфин России "АиФ-Северный Кавказ".

По словам Зубаревич, расходы по Ингушетии выросли за январь-август по отношению к тому же периоду прошлого года (2019 года) на 40 процентов.

Она отметила, что в России растет число регионов с бюджетным дефицитом. "Федеральное правительство выделило регионам много денег, но расходы тоже пришлось наращивать - на здравоохранение, на выполнение бесконечных указов, экономику, благоустройство, на соцзащиту", - рассказала Зубаревич.

Во время пандемии коронавируса число регионов с дефицитным бюджетом выросло, сообщил 16 июля Forbes. По данным Федерального казначейства России, в апреле-мае доходы упали более чем у трети регионов - 37. По итогам пяти месяцев (с января по май) дефицит образовался у четверти регионов.

"Теперь все расходы (Ингушетии) будут согласовываться с Минфином России, это нормальная, стандартная практика, которая работает в Мордовии, Хакасии, Костромской области. Все сильно закредитованные регионы [находятся под контролем] специалиста учета Минфина", - указала Зубаревич. По ее мнению, Минфин принял верное решение по Ингушетии. "Контроль – это как минимум год", - заключила экономист.

"Кавказский узел" также писал, что Ингушетия наряду с Калмыкией и Карачаево-Черкесией заняла нижние строчки рейтинга по доходам населения, составленного на основе данных Росстата. Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня вошли в список регионов с высоким показателем крайней бедности населения. Весной число граждан, обратившихся за помощью, резко выросло, сообщили представители благотворительных фондов, работающих в регионах юга России. Малоимущие жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии пожаловались на нищенское существование на пенсии и детские пособия.