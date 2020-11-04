Сотрудники больницы в Махачкале настояли на возвращении главврача Малаева

04 ноября 2020, 16:12

Хаджимурад Малаев продолжил работу главврачом горбольницы №1 Махачкалы после акции протеста против его увольнения, проведенной сегодня сотрудниками больницы.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля Минздрав Дагестана сообщил о проверке в горбольнице №1 Махачкалы после жалоб пациентов, что им приходится покупать лекарства за счет собственных средств. Как сообщил Минздрав в ночь на 4 ноября, прокуратура предписала уволить главврача Хаджимурада Малаева за нарушение антикоррупционного законодательства. Сторонники врача напомнили о его заслугах и разместили в интернете петицию с требованием восстановить Малаева в должности.

Хаджимурад Малаев продолжает работу, утверждается в сегодняшней публикации на странице горбольнице №1 Махачкалы в Instagram. "Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана", – сказано в публикации.

К 16.12 мск 4 ноября эта публикация собрала 15,6 тысячи просмотров и 507 комментариев, у паблика 33,5 тысячи подписчиков. Авторы комментариев выразили радость в связи с восстановлением Малаева в должности. "Поздравляю с победой. Со вчерашнего дня так расстроена была. Я его не знаю, но моя сестра лежала в этой больнице. Она была в восторге от налаженной работы во время пандемии", – написала rita.eldarova.

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По словам источников, Хаджимурад Малаев восстановлен в должности после вмешательства в ситуацию врио главы Дагестана Сергея Меликова, сообщило РИА "Дербент".

Практически весь коллектив городской больницы сегодня вышел на митинг с требованием вернуть уволенного главврача. На акцию пришел и сам Малаев. Он заявил, что решение о его увольнении отменили, и он продолжит работать, сообщили "Кавказ.Реалии".

На видео, опубликованном сегодня в паблике medicina_dagestana_, десятки людей в белых халатах стоят у здания городской клинической больницы с листками бумаги, буквы на которых складываются в надписи: "Верните Малаева!" и "Верните нашего главврача!".

Авторы комментариев выразили радость в связи с возвращением Малаева к работе и, в частности, потребовали увольнения главы дагестанского Минздрава. "Когда выйдет приказ об увольнении министра? С его увольнением наша медицина ничего не потеряет, только выиграет", – написала kadievadina.

Пользователь Instagram asmaibrakhim разместил на своей странице видео, где девушка в белом халате и человек с перебинтованной рукой танцуют в окружении десятков аплодирующих людей перед зданием с надписью "Городская клиническая больница". Там же стоит Хаджимурад Малаев. Семеро мужчин хватают его и начинают подбрасывать под радостные возгласы толпы. "Этот день мы долго будем помнить, плакать и радоваться. Вернули нашего главврача", – написал asmaibrakhim.

В еще одной сегодняшней публикации он указал на "нереальную поддержку со стороны всех дагестанцев". Публикация сопровождается хэштегом #спасибоМалаеву.

Причина увольнения главврача – направление части пациентов в частную клинику "Синтез-М", указала супруга Малаева и владелец клиники Башарат Малаева. "Причина – это то, что 76 больных за 2018-2020 годы обратились в нашу клинику получить по ОМС бесплатную медицинскую помощь. А всего во все остальные клиники города были направлены 5 100 больных. Мой муж всегда был честен с людьми, всегда", – пояснила она. В "Синтез-М", как показали результаты финансово-хозяйственной проверки, Первой городской больницей были перечислены 700 тысяч рублей, сообщило сегодня дагестанское издание "Черновик".

Сам Малаев поблагодарил коллег за поддержку, совпавшую с днем его рождения. "Такого дня рождения у меня никогда не было. Спасибо вам. Я этот день рождения запомню на всю жизнь. Но у нас самая главная задача №1 сейчас – это наши пациенты, которым мы должны уделить все внимание", – процитировало издание слова главврача.

Публикация об увольнении Малаева на странице Минздрава Дагестана в Instagram, по состоянию на 16.12 мск 4 ноября, удалена, никаких пояснений на этот счет не сделано. На сайтах Минздрава Дагестана и республиканской прокуратуры к 16.12 мск 4 ноября не появилось информации ни об увольнении Малаева, ни о восстановлении его в должности.

Отметим, что прокуратура не впервые предписывает отстранить от должности руководителя горбольницы №1 Махачкалы. В 2018 году главный врач больницы №1 Махачкалы Меджид Алиев был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве на 238 миллионов рублей. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии.