23 октября 2020, 13:06

Суд продлил арест двум астраханским министрам на три месяца

Сроки содержания под стражей министру финансов Астраханской области Виталию Шведову и главе правительства региона Расулу Султанову по делу о хищении 212 миллионов рублей из бюджета продлены по 25 января 2021 года.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Минфина Астраханской области Виталий Шведов и бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов 26 июля 2019 года были задержаны по подозрению в превышении полномочий. Их арест неоднократно продлевался. 21 июля Ростовский облсуд сообщил о продлении срока содержания под стражей Шведову и Султанову до 25 октября.

По версии следствия, Шведов и Султанов от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%. Сумма причиненного ущерба оценивается в 212 миллионов рублей.

Ростовский облсуд в очередной раз продлил сроки содержания под арестом Виталию Шведову и Расулу Султанову, сообщила пресс-служба суда. "Постановлениями Ростовского областного суда сроки содержания под стражей обоим продлены по 25 января 2021 года включительно", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника пресс-службы.

Напомним, врио вице-губернатора Астраханской области Расул Султанов 10 июня 2019 года покинул свою должность по собственному желанию. После его увольнения пост, который он занимал, занял глава регионального Минфина Виталий Шведов.

Комментариев от адвокатов Шведова и Султанова относительно решения суда пока не поступало.

Примечание:

"Арест Шведова и Султанова вызвал протест у их защиты", "Султанов оставлен под арестом в Ростове-на-Дону", "Продлен арест двум астраханским министрам".

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