ФСБ отчиталась о задержании двух боевиков из группировки Басаева

21 октября 2020, 15:57

Силовики задержали двух жителей Ставропольского края, принимавших участие в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, сообщила сегодня ФСБ России.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Сотрудники ФСБ, МВД, Следкома и Росгвардии задержали двух уроженцев Ставропольского края, которые принимали участие в нападении в августе 1999 года на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, сообщил сегодня центр общественных связей ФСБ России.

Задержание проводилось в рамках уголовного дела о бандитизме (статья 209 Уголовного кодекса России), о вооруженном мятеже (статья 279 Уголовного кодекса России) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 Уголовного кодекса России), отмечается в сообщении на сайте ФСБ.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

Санкции статьи 209 Уголовного кодекса России предусматривают до 20 лет лишения свободы, такой же максимальный срок наказания предусмотрен в статье 279. Статья 317 Уголовного кодекса России предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы или смертной казни.

"Кавказский узел" также сообщал, что в июне правоохранители задержали двоих других уроженцев Ставропольского края, подозреваемых в нападении на Дагестан в 1999 году в составе группировок Басаева и Хаттаба.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".