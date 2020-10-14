Суд поддержал требования дагестанского Свидетеля Иеговы* о компенсации

14 октября 2020, 03:44

Верховный суд Дагестана счел незаконным отказ в компенсации Свидетелю Иеговы* Арсену Абдуллаеву, который потребовал возместить ему имущественный вред за незаконный арест.

Как писал "Кавказский узел", Советский районный суд Махачкалы 24 августа прекратил производство по заявлению адвоката Свидетеля Иеговы Арсена Абдуллаева, который потребовал возместить имущественный вред подзащитному за незаконный арест. Защит заявила, что намерена обжаловать решение суда. 25 сентября срок домашнего ареста Абдуллаеву и еще троим четверым обвиненным в экстремизме Свидетелям Иеговы* был продлен на два месяца.

Четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* - Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов - находились под стражей с июня 2019 года по обвинению в экстремизме, несмотря на то, что кассационный суд в Пятигорске 4 марта 2020 года признал незаконным принятое в сентябре 2019 года решение продлить им арест на два месяца. Верховный суд Дагестана оставил их под арестом, не согласившись приобщить к материалам дела определение кассационного суда. Только 26 мая Верховный суд республики не удовлетворил просьбу следователей продлить срок содержания под стражей и перевел Свидетелей Иеговы* под домашний арест. По словам защиты, в апреле всем четверым были добавлены новые обвинения в экстремизме, 30 апреля следствие по делу завершилось.

Верховный суд Дагестана признал незаконным решение районного суда Махачкалы, который отказал в компенсации Абдуллаеву, сообщил 13 октября со ссылкой на адвоката Максима Первунина "ОВД-Инфо".

Ранее районный суд Махачкалы отказал в компенсации верующему два раза, обосновав свое решение, в частности, тем, что иск подписал адвокат, а не сам Абдуллаев, пояснил адвокат.

Адвокат считает, что требование о компенсации Абдуллаеву обосновано, так как ранее кассационный суд признал незаконным арест его подзащитного и еще троих верующих.

25 апреля Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение райсуда в Махачкале о продлении ареста четырем обвиняемым. Но тогда выйти на свободу верующие не смогли, так как находились к этому времени под арестом уже по другому решению суда. Это стало уже вторым решением кассационного суда, признавшего незаконным пребывание верующих под стражей.

"28-я статья Конституции (о том, что каждому гарантируется свобода вероисповедания, - прим. "Кавказского узла") определяет, что каждый гражданин вправе исповедовать свою религию, за это нельзя его держать в СИЗО", - приводит слова Первунина "Кавказ.Реалии".

Жалоба Абдуллаева поступила в суд 14 сентября, решение по ней было вынесено 6 октября, следует из карточки дела на сайте Верховного суда Дагестана.