Суд отказался смягчить меру пресечения дагестанским Свидетелям Иеговы*

26 сентября 2020, 10:35

Срок домашнего ареста четверым обвиненным в экстремизме Свидетелям Иеговы* в Дагестане продлен на два месяца, тогда как подсудимые просили смягчить меру пресечения и отпустить их под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", четверо дагестанских Свидетелей Иеговы* - Арсен Абдуллаев, Мария Карпова, Антон Дергалев и Марат Абдулгалимов - находились под стражей с июня 2019 года по обвинению в экстремизме, несмотря на то, что кассационный суд в Пятигорске 4 марта 2020 года признал незаконным принятое в сентябре 2019 года решение продлить им арест на два месяца. Верховный суд (ВС) Дагестана оставил их под арестом, не согласившись приобщить к материалам дела определение кассационного суда. Только 26 мая ВС республики перевел Свидетелей Иеговы* под домашний арест. Адвокат Арсена Абдуллаева подал иск в суд о возмещении имущественного вреда его подзащитному за незаконный арест. Однако суд прекратил производство, посчитав, что подобный иск должен быть подписан самим обвиняемым.

25 апреля Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение райсуда в Махачкале о продлении ареста четырем обвиняемым. Но тогда выйти на свободу верующие не смогли, так как находились к этому времени под арестом уже по другому решению суда. Это стало уже вторым решением кассационного суда, признавшего незаконным пребывание верующих под стражей.

Верховный суд Дагестана рассматрел ходатайство следователя о продлении домашнего ареста четверым Свидетелям Иеговы* 25 сентября, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена одного из обвиняемых Суат Абдуллаева.

"Следователь ничего суду не представил нового, чтобы обосновать необходимость продления домашнего ареста. Наши же ходатайствовали о смягчении меры пресечения и перевода их под подписку о невыезде были отклонены", - сообщила она.

Суд продлил срок домашнего ареста подсудимым еще на два месяца - до 27 ноября, сказала Абдуллаева.

По ее словам, 21 сентября Пятый кассационный суд рассмотрел четыре жалобы дагестанских Свидетелей Иеговы*. Заседания прошли в Пятигорске, а заявители принимали участие в процессе по видеоконференцсвязи из здания Советского районного суда.

"Кассационная инстанция признала незаконным два решения о продлении срока содержания под стражей, по которым они находились под арестом с января по май этого года. Кроме того, решение, оставившее в силе заключение под стражу Арсена Абдуллаева и Марата Абдулгалимова, направлено на пересмотр в Верховный суд. 21 июня 2019 года апелляционная инстанция оставила в силе решение Советского райсуда об избрании меры пресечения в виде ареста. И сейчас это апелляционное решение отменено и направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Кассационный суд признал постановление Верховного суда Дагестана незаконным, так как при рассмотрении апелляционной жалобы в июне прошлого года не было обеспечено присутствие на заседании самих обвиняемых и решение по их жалобе было принято без их участия", - пояснила Суат Абдуллаева.

Аналогичные жалобы на арест в кассационный суд были поданы Марией Карповой и Антоном Дергалевым, однако они не были приняты, сообщила Абдуллаева.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, ощутили на себе последствия решения Верховного суда о запрете их организаций, попав под уголовное преследование. Их обвиняют в попытках продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия судебного решения о запрете 396 организаций Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.