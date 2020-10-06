В годовщину смерти Политковской Сахаровский центр покажет фильм о журналистке

06 октября 2020, 23:57

7 октября, в день смерти обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, в Сахаровском центре пройдет закрытый показ фильма режиссёра Марины Голдовской «Горький вкус свободы».

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2019 года жители Москвы возложили цветы к дому, где 13 лет назад была убита Политковская, а петербуржцы вышли на массовый пикет памяти журналистки. Посольство США в России призвало российские власти установить всех виновных в убийстве Политковской.

Премьера документальной ленты известного режиссера-кинодокументалиста Марины Голдовской "Горький вкус свободы" (A Bitter Taste of Freedom) об обозревателе "Новой газеты" Анне Политковской при полном аншлаге состоялась 19 августа 2011 года на Манхэттене в рамках 15-й Нью-Йоркской недели документального кино. Показ фильма также прошел в конференц-зале офиса "Мемориал" на Каретном, 5 в Москве 8 декабря 2011 года. В этом фильме собраны уникальные документальные кадры, снятые в течение нескольких лет жизни журналистки.

Закрытый показ фильма Марины Голдовской «Горький вкус свободы» Сахаровский центр и проект “Пространство Политика” проведут 7 октября, говорится в сообщении на сайте центра. Планируется, что на показе будут присутствовать известные правозащитники, активисты и журналисты. Они вспомнят о личности и деятельности Политковской, а также обсудят, почему ее убийство не стало коллективной травмой и почему события в Чечне остаются закрытой для обсуждения темой, следует из сообщения.

Напомним, журналистка, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем судом был признан Рустам Махмудов. К разным срокам лишения свободы были приговорены братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков. Глава Чечни Рамзан Кадыров и представитель Следкома Дмитрий Довгий предположили, что заказчиком убийства является Борис Березовский. Сам Березовский отверг связь с преступлением, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Следствие по делу об убийстве Политковской так и не нашло заказчиков преступления. В последний раз следственные действия с потерпевшими проводились весной 2019 года, когда семья журналистки подала ходатайство о допросе бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, но допрос так и не состоялся.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой размещаются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.