Защита семьи Политковской обвинила следствие в срыве допроса Закаева

07 октября 2019, 15:51

Допрос Ахмеда Закава, на котором настаивала семья Анны Политковской, не состоялся, регулярно меняются следователи по делу о поисках заказчика преступления, заявила адвокат Анна Ставицкая в 13-ю годовщину убийства журналистки. Ставицкая уточнила, что сами родственники не доверяют версии следствия о причастности к преступлению Закаева и Бориса Березовского.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2018 года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что российские власти не провели расследования о причастности к преступлению федеральных силовиков и чеченских чиновников. В этом же году представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал привлечь к ответственности заказчиков ее убийства.

Журналистка, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем суд был признан Рустам Махмудов. К разным срокам лишения свободы были приговорены братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков. Заказчиком убийства является Борис Березовский - такую версию высказали глава Чечни Рамзан Кадыров и представитель Следкома Дмитрий Довгий. Сам Березовский отверг связь с преступлением, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле".

Следствие по делу об убийстве Анны Политковской не нашло заказчиков преступления, сроки расследования продлеваются, а сами следователи неоднократно меняются, со ссылкой на адвоката семьи Политковской Анну Ставицкую сообщает сегодня «Интерфакс».

По словам Ставицкой, в последний раз следственные действия с потерпевшими проводились весной, когда семья журналистки подала ходатайство о допросе бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, но допрос так и не состоялся. Адвокат также отметила, что по одной из версий следствия, Закаев и Борис Березовский могли быть причастны к организации убийства.

"Но (родственники Политковской) с этой версией не согласны, а о других нам неизвестно", - цитирует Ставицкую агентство.

«Мы самостоятельно провели опрос Закаева, в ходе которого он убедительно рассказал о своей непричастности к убийству Политковской. Этот опрос был нами представлен следствию, которое согласилось приобщить его к материалам дела и удовлетворило наше ходатайство о проведении уже официального допроса Закаева из Лондона в рамках оказания правовой помощи правоохранительными органами Великобритании», — цитировал 23 апреля слова Ставицкой ТАСС.

"Новая газета" в годовщину убийства Политковской опубликовала на своем сайте изображение белого листа бумаги с подписью: "13 лет назад была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Вот что делает следствие, чтобы установить заказчика".

На сайте Следственного комитета России, по состоянию на 15.35 мск сегодня, нет комментариев по поводу заявления адвоката семьи Политковской.

. Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

Автор репортажей о войне в Сирии заслужила премию имени Политковской

Лауреатом премии имени Анны Политковской в 2019 году стала британская военная журналистка телеканала Sky News Алекс Кроуфорд, со ссылкой на оргкомитет международной неправительственной организации RAW in War сообщила сегодня «Новая газета». Кроуфорд награждена «за мужество и решительность, а также за объективные и глубокие репортажи о войне и зонах конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии», говорится в официальном сообщении оргкомитета организации.

Издание также сообщает, что во время репортажей Кроуфорд неоднократно арестовывали, похищали и допрашивали, она сталкивалась с пулями и слезоточивым газом, взрывными устройствами и минометными обстрелами.

Премия имени Анны Политковской не дает забыть о женщинах-корреспондентах, которые занимаются расследованиями, заявила Кроуфорд, получая премию. «Эта награда присуждается всем женщинам — журналистам, о которых вы не знаете, которые пытаются раскрыть правду, а их подвергают пыткам, убивают, насилуют и преследуют — прямо сейчас... Мы не должны забывать о них. Мы не должны забывать Анну. Потому что Анна — это все мы. И если мы не защитим ее, не встанем на защиту всех журналистов, зло победит», - приводит слова Кроуфорд «Новая газета».

Международная неправительственная организация RAW in War в 2018 году накануне годовщины смерти Анны Политковской присудила премию, названную ее именем, руководителю организации "Женщины Манипура - жертвы вооруженного насилия" Биналакшми Непрам и белорусской писательнице Светлане Алексиевич за выступления "против несправедливости, насилия и экстремизма".

Издание также опубликовало письмо Кроуфорд, которое она написала погибшей Политковской. «Мы не были знакомы. Но сейчас твои слова стучат в висках с такой силой, что мне кажется, что ты рядом со мной, в этой комнате… Тебя убили, когда тебе было всего 48, меньше, чем мне сейчас, но ты была гораздо мудрее, гораздо смелее меня, ты была неукротима… Ты писала об убийствах и пытках с шокирующей подробностью… Я слышу, как ты рассказываешь мне о том, что в Чечне ничего не изменилось, 13 лет спустя после твоего убийства», - цитирует газета слова Кроуфорд.

По словам Кроуфорд, она расследовала ситуацию в Сирии подобно тому, как Политковская – в Чечне. «Анна, в гуще боевых действий (в Сирии) оказались миллионы мирных жителей, которые всеми силами пытаются выжить. И вместе с ними небольшая горстка журналистов, которые пытаются донести голоса простых граждан до остального мира.… Я слышу, как ты говоришь, что мне очень повезло. Повезло, потому что я до сих пор жива, могу пойти домой, обнять своих четверых детей и любимого человека. Повезло, потому что я избежала смерти в Идлибе во время страшного наступления, когда нашу группу журналистов пытались уничтожить», - пишет Кроуфорд.

По ее словам, долг нынешних журналистов, «не позволить, чтобы забыли» Анну Политковскую.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой размещаются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни. На "Кавказском узле" также опубликована биография Анны Политковской.