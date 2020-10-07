Правозащитники заявили о дискриминации мусульман в Грузии

07 октября 2020, 03:00

Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации чаще, чем представители других конфессий, заявила неправительственная организация «Центр обучения и мониторинга прав человека».

Как писал "Кавказский узел", в мае "Институт толерантности и многообразия" заявил, что власти Грузии оказывают поддержку Грузинской православной церкви в финансовых, правовых и социальных сферах. Отношение государства к остальным религиозным конфессиям носит дискриминационный характер, заявила правозащитная организация.

Власти Грузии оказывают поддержку Грузинской православной церкви, в то время как отношение государства к остальным религиозным конфессиям носит дискриминационный характер. Чаще, чем представители других конфессий, с дискриминацией сталкиваются мусульмане, говорится в исследовании неправительственной организации «Центр обучения и мониторинга прав человека», презентация которого прошла 6 октября.

В конце декабря 2019 года был избран новый муфтий Восточного правления мусульман Всей Грузии после того, как срок полномочий прежнего муфтия истек в ноябре, говорится в исследовании, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». Выборы нового муфтия были организованы и проведены за два дня, они прошли «непрозрачно», что вызвало недовольство мусульман, следует из документа. "В знак протеста правление покинули три сотрудника. Они утверждают, что выборы прошли под давлением", - говорится в исследовании.

Адам Шантадзе был избран муфтием Грузии 25 декабря 2019 года на заседании Совета мусульман в Батуми, за него проголосовали 12 из 19 членов Совета, сообщили "Новости-Грузия".

Мусульманская община также столкнулась с запретом на строительство новой мечети в Батуми. Решение суда в сентябре 2019 года обязало мэрию выдать разрешение на ее строительство, однако городские власти обжаловали вердикт в апелляционном суде и ведут переговоры по этому вопросу. Мэрия Батуми и государственное агентство по вопросам религии хотят, что бы был создан Фонд строительства мечети, которому мусульманская община передаст приобретенную землю под строительство, заявили правозащитники. «Переговоры еще раз выявили дискриминационную политику государства», - говорится в исследовании.

Вопрос строительства новой мечети в спальном районе Батуми обсуждается с 2016 года. Дважды, в 2013 и 2016 годах, мусульманская община обращалась к властям Батуми с просьбой выделить землю под строительство, пока не приобрела участок самостоятельно. В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства мечети будет решен "в ближайшем будущем".

Мусульманская община не смогла открыть пансионат в Кобулети. Во время протестов местного населения из-за пансионата представители общины столкнулся с дискриминацией на религиозной почве, следует из документа.

В июле 2015 года в Кобулети прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. Жалоба на притеснение мусульман в Кобулети в мае 2019 года была подана в ЕСПЧ.

Жителю Ахалшени в Цалкском районе Нугзару Мгеладзе не разрешили строительство жилого дома на принадлежащем ему участке земли. Официально запрет объяснили тем, что это земля находится в зоне культурного наследия, а неофициально сообщили, что проект дома больше похож на мечеть, нежели на жилой дом. Мгеладзе в июле прошлого года выиграл судебный процесс, но процесс по выдаче разрешения на строительство ведется по сей день, сообщила правозащитная организация.

В исследовании также говорится, что в Адигенском районе восемь гектаров земли, которой исторически владели мусульмане, были переданы Патриархии Грузии под строительство церкви. Этот участок не был зарегистрирован мусульманами в соответствии с законом, поэтому они не стали высказывать претензий.

«За последние три года нет положительной динамики в сфере свободы религий. Есть те же самые вызовы, которые были и раньше в отношении религиозного меньшинства», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО Тамта Микеладзе.