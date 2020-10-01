ЕСПЧ постановил выплатить компенсации восьми азербайджанским журналистам

01 октября 2020, 20:03

Страсбургский суд признал нарушения прав восьми азербайджанских журналистов и постановил выплатить им денежные компенсации от 7500 до 15000 евро.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2017 года ЕСПЧ объединил жалобы Замина Гаджи, Афгана Мухтарлы, Хакимэльдосту Мехтиева, Ильгара Насибова, Рамида Ибрагимова, Этимада Будагова, Идрака Аббасова и Таплыга Фархадоглу в одно производство и направил правительству Азербайджана вопросы по этим делам. В заявлениях говорилось о нарушении прав, гарантированных статьями 3 (запрещение пыток) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека. Правительству было отведено три месяца для того, чтобы ответить на вопросы ЕСПЧ. Жалобы, которые коммуницировал ЕСПЧ, касались применения насилия к журналистам в Азербайджане в период с 2008 по 2014 годы.

ЕСПЧ сегодня объявил решение по жалобам журналистов. В документе Страсбургского суда приводится содержание каждой жалобы. Так, автор сатирической колонки в газете "Ени Мусават" Замин Гаджи жаловался на то, что был избит, а уголовное дело о воспрепятствовании его профессиональной деятельности не было расследовано. Афган Мухтарлы заявил, что силовик применил к нему силу, когда он освещал акцию в Баку, но это дело также осталось нерасследованным. Не было проведено следствие и по делам о нападении в 2009 году на представителя азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров Хакимэльдосту Мехтиева и об избиении корреспондента "Радио Свобода" Ильгара Насибова, сказано в решении ЕСПЧ.

Сотрудник газеты "Бизим йол" (Наш путь) Рамид Ибрагимов подвергся насилию со стороны силовика на акции протеста в Баку, но уголовное дело не было возбуждено. Фоторепортер агентства Turan Этимад Будагов в апреле 2012 года заявил, что был избит чиновником, когда освещал процесс принудительного выселения жильцов дома в Баку. Корреспондент газеты "Зеркало" Идрак Аббасов был жестоко избит 18 апреля 2012 года в Баку, когда снимал на видео конфликт между местными жителями и сотрудниками службы безопасности государственной нефтяной компании. Корреспондент Turan и радиостанции "Голос Америки" Тапдыг Фархадоглу (Гулиев) 20 февраля 2014 года был избит во время съемки акции студентов Бакинского госуниверситета, но прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела, а суды не приняли жалобу на бездействие прокуратуры, следует из документа ЕСПЧ.

Страсбургский суд постановил выплатить Аббасову 15000 евро, Насибову - 9750 евро, остальным - по 7500 евро. Кроме того, заявителям будет выплачено от 2000 до 3500 евро (всего 21 500 евро) на возмещение судебных расходов, говорится в решении ЕСЧП.

Идрак Аббасов, который теперь проживает в Норвегии, рассказал, что был жестоко избит и много месяцев восстанавливал здоровье. "Несмотря на то, что меня избивали сотрудники Госнефеткомпании, и они были установлены, никто за это не был наказан", - заявил Аббасов корреспонденту "Кавказского узла".

Он усомнился в том, что во исполнение ЕСПЧ будет проведено повторное расследование и виновных привлекут к ответственности.

Юрист Самира Агаева, представлявшая интересы Фархадоглу в ЕСПЧ, отметила "недостатки судебного решения". По ее словам, только в отношении двух заявителей - Насибова и Абабсова - ЕСПЧ усмотрел "материальное" нарушение статьи 3 Европейской конвенции, в отношении остальных заявителей признано "процессуальное" нарушение.

"Это означает, что государство лишь не расследовало жалобы на пытки. Однако материального нарушения, то есть самого факта бесчеловечного обращения, не установлено. И это, несмотря на то, что по делу моего заявителя мы представили видео с акции. После инцидента он перенес тяжелую операцию. Против него было совершено преступление с целью воспрепятствования профессиональной деятельности", - сказала Агаева корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов назвал решение ЕСПЧ еще одним примером удручающей ситуации со свободой медиа в Азербайджане.

"Примечательно, что некоторые из заявителей, в частности, Ильгар Насибов, Идрак Аббасов, Этимад Будагов вынуждены были уехать. Афган Мухтарлы пережил судьбу "узника совести". Его в конечном итоге отпустили, но в тот же день, посадив в самолет, отправили в Германию, фактически выдворив из страны", - сказал Гусейнов.

По его мнению, ЕСПЧ и Комитет министров Совета Европы должны "проконтролировать и потребовать от правительства Азербайджана не только выплат штрафов, но и принятия мер общего характера по ужесточению ответственности за насилие над журналистами и за уклонение от расследований таких преступлений". "Акты насилия повторяются ввиду их безнаказанности", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от полномочного представителя Азербайджана в ЕСПЧ Чингиза Аскерова по поводу решения ЕСПЧ по делам восьми журналистов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".