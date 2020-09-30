Юристы сочли Конституционный суд Ингушетии неугодным для властей региона

30 сентября 2020, 08:00

Попытка упразднить Конституционный суд Ингушетии является политическим шагом, который может привести к благоприятной среде для проявления коррупции, считает Руслан Муцольгов. Руководство Ингушетии намерено устранить этот суд из-за неприятия некоторых его решений, тогда как законных оснований для такого шага нет, полагает Тамара Морщакова. В инициативе против КС республики усматриваются признаки политической расправы, отметил Магомед Муцольгов.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября Народное собрание Ингушетии отказалось рассматривать предложенный главой республики Махмуд-Али Калиматовым проект закона об упразднении республиканского Конституционного суда. По мнению парламентариев, реализация инициативы Калиматова грозит массовыми протестами. В Совете тейпов напомнили, что Конституционный суд Ингушетии был единственным органом власти, выступившим против соглашения о границе с Чечней.

Осенью 2018 года и весной 2019 года в Ингушетии проходили массовые акции протеста против соглашения о границе, подписанного 26 сентября 2019 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым. Протестующие, в частности, требовали вынесения вопроса о границе на референдум. После столкновения участников митинга с силовиками в марте 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов. Ряд из них признаны правозащитниками политзаключенными. 30 октября 2019 года Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон о границе с Чечней. Однако на тот момент глава республики Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России, и он утвердил соглашение о закреплении границы между регионами.

Законопроект главы республики о ликвидации Конституционного суда не был вынесен на очередное заседание парламента, так как против его включения в повестку проголосовали сразу все члены совета Народного собрания Ингушетии, сообщил депутат парламента Закрий Мамилов корреспонденту "Кавказского узла". "До того как было заседание парламента, совет [Народного собрания] рассматривает повестку дня. В совете 12 человек, совет определяет повестку и своим решением может снять любой вопрос с повестки", - отметил он.

По его словам, депутаты приняли решение на основании заключения правового отдела парламента. "Было решено его вообще не рассматривать, потому что этот документ юридически необоснованный, у него неправильная формулировка, неправильная мотивировка, поэтому на основании заключения правового отдела парламента совет принял решение вернуть закон в администрацию главы Республики Ингушетия. За это решение проголосовали все члены Совета Народного собрания", - добавил Мамилов.

В заключении правового отдела Народного собрания республики, который проводил экспертизу законопроекта Калиматова о ликвидации Конституционного суда Ингушетии, говорится, что в федеральном законе о судебной системе Российской Федерации, который еще не отменен, данные конституционные суды в субъектах Российской Федерации предусмотрены, пояснил "Кавказскому узлу" юрист правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов.

"Этот закон не отменен, и в связи с принятием новой Конституции с поправками новый федеральный закон о судебной системе еще не принят. Соответственно, эти конституционные суды в субъектах Федерации имеют право существовать, и никто, ссылаясь на Конституцию [России], отменять их не имеет права. И вообще, создание конституционных судов - это прерогатива субъектов Федерации, и это прописано в федеральном законе", - заметил Руслан Муцольгов.

Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников голосования, а в Ингушетии еще больше - 87%. При этом местные жители скептически восприняли данные о 76-процентной явке. Целый ряд ингушских тейпов официально призывал бойкотировать голосование, указывая на отсутствие диалога между властью и обществом и преследование местных активистов. Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок и ходе голосования собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Конституция Путина".

Ликвидация Конституционного суда нарушит баланс между ветвями власти

Сам Руслан Муцольгов в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, провел свою экспертизу законопроекта о ликвидации Конституционного суда Ингушетии. "Озвученный законопроект относится к числу тех, которые вызывают огромный общественный резонанс, тем более общественно-политическая ситуация в республике очень сложная. Мы видим, к чему привели нашу республики различного рода антинародные законодательные инициативы руководства республики в разное время", - сказал он.

Он полагает, что попытка упразднить Конституционный суд является политическим шагом. "Проведение антикоррупционной экспертизы - моя личная инициатива. Прочитав законопроект, я был уверен в том, что принятие этого закона создаст условия для ослабления судебной ветви власти и окончательной бесконтрольности законодательной и исполнительных ветвей. Я понимаю, баланс между ветвями власти в республике уже давно нарушен, и перевес сейчас на стороне главы региона, как в принципе и по всей стране, но если Конституция его предусматривает, то нам надо попытаться его сохранить. Последние десятилетия показали нам, что власть не соблюдает, а чаще даже открыто попирает конституционные институты, не считаясь с ними и их ценностью... И если в таких условиях, еще будет ликвидирован и Конституционный суд, то безусловно, это создаст более благоприятные условия для вседозволенности и безнаказанности. И такая среда является самой благоприятной для проявления коррупции", - считает Руслан Муцольгов.

Суд втянут в политические интриги после решения о неконституционности закона о границе с Чечней

Против Конституционного суда Ингушетии ведутся политические интриги, уверен руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

"Конституционный суд является частью судебной власти республики Ингушетия. Без него судебная власть будет неполной, мы являемся частью федеративного государства, у республик есть особый статус государственности, и по закону должен быть договор о разграничении полномочий. Конституционный суд за 10 лет устраивал и региональную, и федеральную власть. Единственное решение КС, которое не устроило власть, это когда он вынес решение, отменяющее соглашение об изменении границ между республиками, после этого начались гонения. Калиматов, который был не избран, а назначен главой, не проявил солидарность с народом и не продлил полномочия состава КС. У него была такая возможность", - сказал Муцольгов "Кавказскому узлу".

По словам Магомеда Муцольгова, депутаты и активисты ранее предлагали продлить полномочия действующего состава судей Конституционного суда, при этом глава республики мог и заменить их. "Просто побоявшись новых протестов, власти не стали их отстранять сейчас. На момент окончания полномочий этот состав судей не может быть расформирован, будет [работать], пока все дела в суде не будут завершены. Второй момент - при назначении нового состава суда можно переназначить судей и добавить еще двоих, но это не сделано главой... Они заранее знали, что они ликвидируют этот орган, которым нельзя спекулировать. Когда настал момент истины, тогда судьи КС заняли позицию людей, знающих закон, что говорит об их порядочности и профессионализме", - полагает он.

По его мнению, позиция регионального руководства не соответствует интересам жителей республики. "Политика Калиматова напоминает политику Зязикова [Мурат Зязиков возглавлял Ингушетию в 2002-2008 годах]. Заезжие чиновники не принесли никакого прорыва, только делали карьеру здесь. Калиматов не ведет общественный диалог, не представляет общественных интересов, разве что кроме того, что Калиматов распустил, например, совершенно бесполезный Совет безопасности, это, пожалуй, единственный его полезный поступок. Признаки политической расправы над КС есть. Например, в Татарстане существует КС по сей день, там есть действующий президент, и там назначены новые судьи Конституционного суда", - заявил он.

Никакой преемственности между Евкуровым и Калиматовым нет, но они оба являются проводниками политики Москвы, считает руководитель ингушского отделения ПЦ “Мемориал” Тимур Акиев. "Калиматов и Евкуров - это руководители абсолютно разного формата, и вообще ни о какой преемственности между ингушскими главами речи вообще не может быть. Калиматов, как и Евкуров, является проводником политики федерального центра, только если Евкуров к этим указаниям "свыше" добавлял какие-то свои инициативы, то Калиматов просто выполняет указания", - сказал Акиев "Кавказскому узлу".

Конституционные суд будут упраздняться во всех регионах, считает он. "Что касается КС, то, скорее всего, Конституционные и уставные суды будут упраздняться по всей территории РФ. Начали с Ингушетии, потому что именно здесь совсем недавно чётко обозначились проблемы, которые могут возникать у федерального центра в регионах при наличии вот таких вот независимых, самостоятельных судов. Для решения проблемы с неугодным составом суда достаточно было заменить судей, тем более что полномочия прежнего состава истекли. Скорее всего, республиканские власти возьмут тайм-аут и дождутся изменений в федеральном законодательстве, а затем опять внесут законопроект в республиканский парламент", - полагает Акиев.

Поправки в Конституцию России не вывели Конституционный суд Ингушетии из правового поля

Субъекты России получили право создавать свои конституционные и уставные суды в соответствии с федеральным конституционным законом "О судебной системе РФ", причем подобные суды с 1991 года были созданы в 18 регионах, но в настоящее время такие суды продолжают действовать в 15 субъектах Федерации, сообщил председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев.

"Решение об учреждении в Ингушетии КС было принято первым президентом РИ Р.С.Аушевым в 2001 году, и в конце этого года в Конституцию РИ были внесены соответствующие поправки. Как мы помним, в конце 2001 года Р.С. Аушев ушёл в отставку, и суд сформирован не был. В период руководства республикой Зязикова... судьи КС не назначались, и соответственно суд не функционировал. В конце декабря 2009 года Народное Собрание РИ назначило трех судей КС и указом Президента РИ была определена дата начала работы КС с 1 января 2010 года. За 10 лет деятельности суда им вынесено 24 постановления и более 70 определений. Знаковыми считаю такие дела, связанные с защитой прав детей-сирот, учителей, вынужденных переселенцев, детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и, конечно же, защитой территориальной целостности Ингушетии. Должен сказать, что мне не стыдно ни за одно принятое нами решение", - написал Гагиев на своей странице в Facebook.

Он считает, что внесение поправки в статью 118 Конституции России не влечет автоматической ликвидации региональных конституционных судов.

Статья 118 Конституции Российской Федерации. 1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается.

"Для этого необходимо внесение изменений в ФКЗ "О судебной системе РФ", так как в этой конституционной норме указано, что судебная система устанавливается не только Конституцией РФ, но и федеральным конституционным законом. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 17 ФКЗ никакой суд не может быть упразднён, если отнесённые к его ведению вопросы осуществления правосудия не были одновременно переданы в юрисдикцию другого суда. В настоящее время такие вопросы могут быть переданы только федеральному суду, например, Верховному суду республики, но это может быть сделано только путём внесения соответствующих изменений в федеральный закон. Однако на данный момент такие изменения в федеральное законодательство не внесены. Если будут внесены изменения в федеральные законы, предусматривающие исключение региональных конституционных судов из судебной системы РФ, то тогда необходимо вначале внести изменения в Конституцию РИ, и лишь затем возможно принятие закона об упразднении КС РИ", - пояснил глава республиканского Конституционного суда.

Совсем не обязательно, чтобы в каждом субъекте Федерации был создан свой конституционный суд, пояснили "Кавказскому узлу" в пресс-службе Конституционного суда России. "Только Конституциями 50 субъектов РФ предусмотрено образование конституционных судов. Однако не все воспользовались такой возможностью, законы, регламентирующие деятельность таких судов, приняты только в 23 субъектах РФ. А по факту, согласно данным 2016 года, эти суды действовали только в 16 субъектах Российской Федерации, из этого числа 6 в республиках Северного Кавказа: в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Чечне и Дагестане", - рассказали в пресс-службе.

Из новой редакции статьи 118 Конституции Российской Федерации не вытекает, что конституционные суды в субъектах Федерации должны исчезнуть, заявила "Кавказскому узлу" доктор юридических наук, заместитель Конституционного суда Российской Федерации в отставке Тамара Морщакова.

Конституционные суды в субъектах Федерации устанавливаются на основе регионального закона, тенденция к ликвидации этих судов ничем на федеральном уровне не подтверждена и является только инициативой региональных властей, указала она.

По словам юриста, есть закон о судебной системе, в котором, согласно Конституции в прежней редакции, были перечислены все суды, которые существуют на территории всего государства. "Не важно, относятся ли они к судам федеральным или к судам субъектов Федерации. Но для того чтобы законным было их существование, Конституция предусмотрела, что любой суд, который еще пока что не создан, но может быть создан и который разрешается создать, он должен быть закреплен в законе о судебной системе", - сказала Морщакова.

Новая редакция Конституции расширила прежнюю редакцию, в которой говорилось, что все суды, которые предусмотрены Конституцией, указаны в законе о судебной системе, отметила она. "[В новой редакции Конституции] дан полный перечень судов, в котором отсутствуют конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, и тогда многие решили, что это знак-отмашка, что их нет. Но это не так. В 118 статье перечислены только те суды, которые обязательно - я подчеркиваю - обязательно должны быть с точки зрения Конституции и закона о судебной системе. Среди них называется мировой судья, который является первой инстанцией по всем делам по всей стране. Он является первой инстанцией во всех субъектах РФ на всей территории России. В группе обязательных судов не перечислены возможные суды, к примеру, по административным делам, по делам несовершеннолетних, по семейным делам и так далее, что закон о судебной системе допускает, но не обязывает их создавать. Конституционные (уставные) суды также не попадают в группу обязательных судов, они попадают в группу необязательных судов. Из 70 с лишним субъектов РФ конституционные суды создавались обычно в национальных субъектах РФ, имеющих свою Конституцию и название титульной нации. Уставные суды создавались и в некоторых крупных областных центрах вроде Санкт-Петербурга, Свердловской области, Калининградской и Челябинской", - рассказала зампред КС РФ в отставке.

Она пояснила, что конституционные (уставные) суды являются дополнительными контролерами внутри субъектов, эти суды проверяют местные акты на соответствие Конституции своего региона. "Руководству некоторых субъектов, в том числе и Республики Ингушетия, не нравятся некоторые решения таких судов. В Санкт-Петербурге этот суд уже устраняли, переделывали из суда в какой-то там совет, в Иркутске создали этот суд и тут же его устранили. В 2013 году между Уставным судом и властями Челябинской области произошёл конфликт. В результате этого конфликта с 1 марта 2014 года Уставный суд Челябинской области был упразднён. Конституционный суд Республики Ингушетия также является внутренним контролером по вопросу изменения границ Ингушетии и Чечни. Руководство хочет убрать Конституционный суд, не имея на то законных оснований. Потому что изменения в закон субъекта глава республики внести не может, изменение в закон субъекта может внести только законодательный орган. Быть Конституционному суду в Ингушетии или нет – это исключительно компетенция депутатов Народного собрания", - считает Морщакова.