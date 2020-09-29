Солдат армянской армии в зоне карабахского конфликта. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/ru/news/8436

29 сентября 2020, 13:13

Военные ведомства Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении рапортовали о потерях военной техники

Азербайджанские войска потеряли сегодня беспилотник и вертолет, а также бронетехнику, сообщили министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха. Военное ведомство Азербайджана отчиталось об уничтожении двух танков, а информацию о потере вертолета опровергло.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. Стороны регулярно сообщают об уничтоженной военной технике противника. Так, сегодня Минобороны Азербайджана отчиталось об уничтожении колонны автомобильной и бронетехники, артиллерийской батареи и танка. Днем ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что около города Мартуни сбит азербайджанский самолет. Министр обороны Азербайджана опроверг эти сведения.

Сегодня в зоне конфликта был сбит беспилотник Вооруженных сил Азербайджана, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Кроме того, по его сведениям, сегодня армянские солдаты сбили как минимум один вертолет. "Только что наши сбили вертолет. Возможно, несколько вертолетов", - приводит сегодня слова Ованнисяна "Sputnik Армения".

По данным министерства, за время боев Азербайджан потерял уже 50 беспилотников, более 80 танков и иной бронетехники, 82 автомобиля и четыре вертолета, пишет издание.

Отчет об уничтоженной военной технике опубликовало сегодня и Минобороны Нагорного Карабаха. "Противник потерял 11 беспилотников, в том числе ударный, одну единицу инженерной бронетехники, четыре бронетранспортера 82А, пять танков", - говорится в публикации на сайте министерства, перевод которой выполнен "Кавказским узлом". За какой срок азербайджанская армия понесла эти потери, в пресс-релизе не уточняется.

Также Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало серию фотографий, на которых показаны останки сгоревшего беспилотника. "Очередная потеря авиации противника", - говорится в заголовке публикации.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух танков. "Подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожили два танка противника", - говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня на сайте министерства.

При этом заявление армянской стороны о сбитом вертолете представитель ведомства назвал не соответствующим действительности. "Сегодня в ходе операции армия Азербайджана не использовала вертолеты", - приводит его слова "Sputnik Азербайджан".

Подробности о новом витке карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе", "Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись обвинениями в обстрелах в зоне конфликта", "Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники".

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