26 сентября 2020, 18:19

Степной пожар создал угрозу двум хуторам и станице в Ростовской области

Десятки пожарных направлены на тушение крупного степного пожара, который подошел к трем населенным пунктам в Аксайском районе, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября из-за природных пожаров в четырех районах Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Погибла пожилая женщина, еще 46 человек пострадали. Ростовский губернатор потребовал от подчиненных найти погорельцам новое жилье и пообещал компенсации.

Местные жители рассказали, что огонь распространялся так быстро, что они не успевали ничего сделать. Люди потеряли жилье, машины, другое имущество, лишились скота и урожая, говорится в видео "Кавказского узла" "Ростовская область: как огонь выжигает дома сельчан".

Сегодня около 11.35 мск в районе хутора Верхнеподпольный в Аксайском районе загорелась сухая растительность. "На момент прибытия первых подразделений происходило горение на трех участках общей площадь. 2,4 тысячи квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Из-за сильного ветра возникла угроза двум хуторам Рыбацкому и Махину, а также станице Ольгинской, информировал "Интерфакс".

В тушении пожара участвует 81 человек и 24 единицы техники. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. По данным спасателей, порывы ветра достигают сегодня 16 метров в секунду, сообщило издание "Ростов-на-Дону онлайн".

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале издания, пожарные работают на выжженных полях по обеим сторонам автодороги.

Примечание:

"Решение суда дало жителям Веселого надежду на закрытие мусорного полигона", "Число жертв взрыва АЗС на Кубани возросло до двух", "Четыре человека стали жертвами взрыва газа на Кубани".

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