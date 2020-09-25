Журналисты и правозащитники потребовали пересмотреть дело о нападении на Аветисян

25 сентября 2020, 03:45

Суд оправдал главу строительной компании, обвиняемого в нападении на главреда армянского телеканала "Лори" Нарине Аветисян, его подчиненный признан виновным, но освобожден от наказания. Вердикт суда должен быть отменен, необходимо обеспечить всестороннее и беспристрастное расследование дела, заявили журналисты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Нарине Аветисян утверждает, что в сентябре 2017 года, когда она снимала в Ванадзоре работы по укладке асфальта под проливным дождем, на нее напали сотрудники и руководитель строительной компании. Глава стройфирмы был обвинен в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистки. В ноябре 2017 года в прокуратуре сообщили, что обвинения предъявлены двоим. В феврале 2018 прокуратура Армении сообщила, что дело директора и водителя строительной компании в Ванадзоре было передано в суд, а дело против других нападавших расследуется отдельно.

Дело о нападении на журналистку рассматривал Лорийский суд первой инстанции под председательством судьи Сусанны Гзогян, следует из данных портала судебной информации Datalex.am, которые перевел корреспондент «Кавказского узла». Согласно обвинительному заключению, директор строительной компании «Шин плюс» Тигран Назарян и один из его шоферов Вреж Хачатрян обвинялись в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 164 УК России). Первое судебное заседание по делу состоялось 22 марта 2018 года, а вердикт суд зачитал 24 августа. Согласно судебному акту, суд счел недостаточными улики против Тиграна Назаряна и вынес оправдательный приговор. Вреж Хачатрян признан виновным, но освобожден от наказания в связи с давностью преступления, следует из данных на портале судебной информации.

Защита Нарине Аветисян подала жалобу в Апелляционный суд, оспаривая вердикт суда первой инстанции, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи адвокат Айк Акопян. По его словам, потерпевшая сторона обжаловала вердикт суда полностью - как в части оправдания, так и освобождения от наказания за давностью преступления. «Суд изучил доказательства дела по отдельности, тогда как необходим был комплексный анализ имеющихся улик», - подчеркнул юрист. Он считает, что при комплексном анализе не было бы оправдательного приговора.

Освободив Хачатряна от наказания за давностью преступления, суд не восстановил социальную справедливость и попранные права моего доверителя, сказал адвокат. «Закон позволяет применить эту норму закона, так как статья 164 УК Армении относится к категории преступлений небольшой тяжести. Однако дело затягивалось не по вине потерпевшей стороны, в (в этом случае) эта норма была применена в нарушении прав моего доверителя», - отметил Акопян.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести, пять лет после совершения преступления средней тяжести, десять лет после совершения тяжкого преступления и пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления, следует из статьи 75 УК Армении. Санкции статьи о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста ч. 1 ст. 164 УК Армении) предусматривают штраф от 200 тысяч до 400 тысяч драмов (около 410-820 долларов), указано на портале правовой информации Arlis.am.

Приговор по делу о нападении на Аветисян возмутил журналистов и правозащитников

Судебный вердикт по делу о нападении на главреда телеканала «Лори» Нарине Аветисян раскритиковали 10 журналистских и общественных организаций - Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, гюмринский журналистский клуб «Аспарез», Центр свободы информации, Институт многосторонней информации, Клуб общественной журналистики, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя прав человека» и «Журналисты во имя будущего».

Суд намеренно затягивал процесс, чтобы применить законодательную норму о давности преступления, предположили они. «Суд [...] зажег «зеленый свет» для новых случаев насилия в отношении СМИ и утверждению атмосферы безнаказанности», - отмечено в заявлении, опубликованном на сайте Комитета по защите свободы слова.

Журналистские и общественные организации потребовали у комиссии по этике судебной власти и министра юстиции изучить уголовное дело и наказать судью "в случае намеренного или небрежного нарушение материального или процессуального права". Авторы также потребовали от Апелляционного суда отменить вердикт суда первой инстанции, «обеспечив всестороннее и беспристрастное расследование дела и привлечь к ответственности лиц, применивших насилие в отношении журналиста».

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян считает, что судебный вердикт по делу о нападении на главреда телеканала выявил одновременно несколько проблем. «Мы видели такие дела, как дела [о насилии над журналистами] во время событий Electric Yerevan и разгоне демонстрантов во время захвата полка полиции «Сасна Црер». По этим делам никто не понес наказания, чтобы не вызвать недовольство в силовых структурах [...] Эта проблема была присуща прежним властям, и сохранилась при новых», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Также существует проблема судебной власти, добавил Навасардян. «Были достаточно решительные заявления властей о намерениях провести реформы, о переходном правосудии и веттинге, и судебная система затаилась, пытаясь понять серьезность намерений властей и то, какая опасность грозит тем судьям, которые могли быть наказаны и уволены. Но события показали, что реальной опасности нет. И сегодня суды чувствуют себя комфортно. С одной стороны, им или очень мало или вообще не дается указаний со стороны властей, а с другой стороны, никто не следит, как [суды] вершат правосудие», - сказал глава пресс-клуба. Он считает, что судебная система Армении находится в плачевном состоянии.

По его словам, проблемой также является затягивание расследования несложных дел, в частности, дела о нападении на Нарине Аветисян. «Такой подход недопустим с точки зрения защиты прав граждан. И все эти проблемы власти должны решить, если хотят остановить процесс потери доверия населением», - отметил Навасардян.

Все эти проблемы свидетельствуют о том, что фактически ни на одном институциональном уровне не гарантируется защищенность граждан, считает он. «Получается, что если журналист - человек публичный и в отношении которого есть специальная уголовная статья - не защищен, то что говорить о простых гражданах», - заключил Навасардян.

Глава НПО «Журналисты во имя прав человека», правозащитница Жанна Алексанян считает, что правительство не предпринимает шагов для искоренения насилия. "После революции не решены такие серьезные проблемы, как убийства в армии, насилие и пытки в закрытых, в частности, пенитенциарных учреждениях", - указала она.

23 апреля 2018 года Серж Саргсян, после двух президентских сроков ставший премьер-министром, в результате массовых протестов подал в отставку, а премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года стал Никол Пашинян. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной" революции в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Власти не пошли на системные преобразования и реформы, и именно это приводит к установлению атмосферы безнаказанности, считает Алексанян. "Судьи чувствуют безнаказанность, а это следствие того, что власти не пошли на веттинг. Из системы не уволили судей, которые выносили заведомо незаконные решения, чьи вердикты оспаривались в ЕСПЧ и по ним были приняты решения. Эти судьи продолжают работать привычным для них способом. Отсутствие судебной системы делает уязвимыми, в том числе, журналистов», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».