Оппозиционер Салаев пожаловался на давление в колонии из-за поддержки Ягублу

18 сентября 2020, 07:54

Азербайджанский политзаключенный Ализамин Салаев заявил об избиениях в колонии после объявленной им в знак солидарности с Тофигом Ягублу голодовки.

Как писал "Кавказский узел", Ализамин Салаев 13 января был арестован на 30 суток в административном порядке после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и сын Салаева 22 января заявили, что активист после задержания подвергся пыткам, МВД отвергло утверждения о пытках. В феврале Салаев рассказал в суде о пытках силовиками, но суд отклонил ходатайство защиты о расследовании этого заявления. По обвинениям в клевете и оскорблении 20 апреля Салаев был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы. 27 апреля к Салаеву не пропустили адвоката, защитник расценил это как вмешательство в свою профессиональную деятельность и нарушение прав арестованного.

Отбывающий тюремное наказание член партии Народного фронта Азербайджана Ализамин (Замин) Салаев подвергся давлению из-за проведения акции голодовки в знак солидарности с Тофигом Ягублу, сообщило 17 сентября Turan.

Ализамин Салаев объявил голодовку 15 сентября в колонии №16, информирует агентство.

"Салаев позвонил домой и сообщил, что из-за голодовки на него оказывается давление, его каждый день избивают сотрудники колонии. Как только он сообщил об этом телефонная связь с ним была прервана", - рассказал один из представителей ПНФА.

Комментариями от Пенитенциарной служба Азербайджана о ситуации с Ализамином Салаевым "Кавказский узел" пока не располагает.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта по делу о ДТП и нападении на семейную пару. 2 сентября он начал голодовку, а на следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. Дело против Ягублу партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла частью репрессий против оппозиции, а правозащитники осудили обвинительный приговор. Состояние здоровья Ягублу на 16 сутки голодовки остается тяжелым, на грани комы, сообщил 17 сентября его врач. Рассмотрение апелляционной жалобы Тофига Ягублу назначено на 28 сентября.

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