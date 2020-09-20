Руслан Мелушов. Фото из личного архива

20 сентября 2020, 23:20

Руслан Мелушов

Инициировал дискуссию – объявил флешмоб и вовлек большое число людей в обсуждение темы единого самоназвания адыгов-черкесов в ходе предстоящей переписи населения 

Деятельность в 2019 году 

5 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение 1 к адыгскому народу с вопросами «Как вы запишитесь при переписи населения 2020 года?» и «Я – черкес, а ты?». Автор призвал других пользователей записывать видеообращения о важности выбора единого названия для адыгов во время предстоящей переписи.

Благодаря перепостам, за сутки в Instagram видео набрало около 100 000 просмотров и 700 комментариев 2.

Флешмоб был широко поддержан в черкесской среде. В то же время, предложение к адыгам определиться с единым самоназванием вызвало дискуссии.

Одни пользователи сети Facebook высказались в поддержку акции, чтобы исключить при переписи искусственное разделение одного народа, другие - настаивают, что «адыги» - больше подходит для единого самоназвания, третьи - не готовы отказаться от своей нынешней национальности (например, кабардинцы).

На проблему, озвученную блогером откликнулись черкесские общественные деятели и ученые 3. Историки подчеркивают, что инициатива о самоопределении единого для всех адыгов этнонима не является новой политической идеей, а имеет исторические корни.

Призыв блогера остается актуальным и в 2020 году, так как Всероссийская перепись была перенесена  на следующий год в связи с пандемией коронавируса 4. Черкесские активисты обращаются к своим соплеменникам с лозунгом «Один народ – одно название». 

Биография

Руслан Муссович Мелушов родился в 1992 году в ауле Кургоковский в Краснодарском крае

Учился в техникуме, получил профессии каменщика, печника, сварщика.

Живет в ауле Кургоковский. 

Общественная и профессиональная деятельность

С детства увлекался историей, постепенно начал изучать историю черкесского народа.
Предприниматель. Открыл небольшой магазин сувенирной продукции на кавказскую тематику.

Примечания

  1. Запись по адресу - https://www.instagram.com/p/Btf1eagH92N/
  2. Информация - https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B/
  3. Пост о флешмобе соучредителя фонда помощи соотечественникам «Очаг» Ольги Эфендиевой-Бегрет - https://www.facebook.com/groups/1576479025778219/permalink/2096822533743863/?_rdc=2&_rdr
  4. Перепись населения России перенесли на 2021 год // Ведомости, 29 июня 2020 года

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 сентября 2020, 00:55

  • Прокурор запросил два года для Залипаева

    Обвинение потребовало два года колонии-поселения для Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева. Защита Залипаева попросила суд полностью оправдать его, напомнив о противоречиях в показаниях свидетелей.

21 сентября 2020, 23:59

21 сентября 2020, 23:05

  • Адвокат рассказал о нарушениях судебного следствия по делу Ягублу

    Низаминский районный суд провел судебное следствие по делу азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу с многочисленными процессуальными нарушениями, заявил адвокат, сказав, что будет ходатайствовать о прекращении уголовного дела. Здоровье Ягублу после 17 суток голодовки постепенно восстанавливается, сообщила его дочь.

21 сентября 2020, 22:43

21 сентября 2020, 22:33

Темы дня

События дня

ГЕРОЙ КАВКАЗА
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи