Руслан Мелушов

20 сентября 2020, 23:20

Инициировал дискуссию – объявил флешмоб и вовлек большое число людей в обсуждение темы единого самоназвания адыгов-черкесов в ходе предстоящей переписи населения

Деятельность в 2019 году

5 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение к адыгскому народу с вопросами «Как вы запишитесь при переписи населения 2020 года?» и «Я – черкес, а ты?». Автор призвал других пользователей записывать видеообращения о важности выбора единого названия для адыгов во время предстоящей переписи.

Благодаря перепостам, за сутки в Instagram видео набрало около 100 000 просмотров и 700 комментариев .

Флешмоб был широко поддержан в черкесской среде. В то же время, предложение к адыгам определиться с единым самоназванием вызвало дискуссии.

Одни пользователи сети Facebook высказались в поддержку акции, чтобы исключить при переписи искусственное разделение одного народа, другие - настаивают, что «адыги» - больше подходит для единого самоназвания, третьи - не готовы отказаться от своей нынешней национальности (например, кабардинцы).

На проблему, озвученную блогером откликнулись черкесские общественные деятели и ученые . Историки подчеркивают, что инициатива о самоопределении единого для всех адыгов этнонима не является новой политической идеей, а имеет исторические корни.

Призыв блогера остается актуальным и в 2020 году, так как Всероссийская перепись была перенесена на следующий год в связи с пандемией коронавируса . Черкесские активисты обращаются к своим соплеменникам с лозунгом «Один народ – одно название».

Биография

Руслан Муссович Мелушов родился в 1992 году в ауле Кургоковский в Краснодарском крае

Учился в техникуме, получил профессии каменщика, печника, сварщика.

Живет в ауле Кургоковский.

Общественная и профессиональная деятельность

С детства увлекался историей, постепенно начал изучать историю черкесского народа.

Предприниматель. Открыл небольшой магазин сувенирной продукции на кавказскую тематику.

Примечания