20 сентября 2020, 23:20
Руслан Мелушов
Инициировал дискуссию – объявил флешмоб и вовлек большое число людей в обсуждение темы единого самоназвания адыгов-черкесов в ходе предстоящей переписи населения
Деятельность в 2019 году
5 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение 1 к адыгскому народу с вопросами «Как вы запишитесь при переписи населения 2020 года?» и «Я – черкес, а ты?». Автор призвал других пользователей записывать видеообращения о важности выбора единого названия для адыгов во время предстоящей переписи.
Благодаря перепостам, за сутки в Instagram видео набрало около 100 000 просмотров и 700 комментариев 2.
Флешмоб был широко поддержан в черкесской среде. В то же время, предложение к адыгам определиться с единым самоназванием вызвало дискуссии.
Одни пользователи сети Facebook высказались в поддержку акции, чтобы исключить при переписи искусственное разделение одного народа, другие - настаивают, что «адыги» - больше подходит для единого самоназвания, третьи - не готовы отказаться от своей нынешней национальности (например, кабардинцы).
На проблему, озвученную блогером откликнулись черкесские общественные деятели и ученые 3. Историки подчеркивают, что инициатива о самоопределении единого для всех адыгов этнонима не является новой политической идеей, а имеет исторические корни.
Призыв блогера остается актуальным и в 2020 году, так как Всероссийская перепись была перенесена на следующий год в связи с пандемией коронавируса 4. Черкесские активисты обращаются к своим соплеменникам с лозунгом «Один народ – одно название».
Биография
Руслан Муссович Мелушов родился в 1992 году в ауле Кургоковский в Краснодарском крае
Живет в ауле Кургоковский.
Общественная и профессиональная деятельность
Примечания
- Запись по адресу - https://www.instagram.com/p/Btf1eagH92N/
- Информация - https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8B/
- Пост о флешмобе соучредителя фонда помощи соотечественникам «Очаг» Ольги Эфендиевой-Бегрет - https://www.facebook.com/groups/1576479025778219/permalink/2096822533743863/?_rdc=2&_rdr
- Перепись населения России перенесли на 2021 год // Ведомости, 29 июня 2020 года