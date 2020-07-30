Черкесские активисты Кабардино-Балкарии поддержали идею единого названия для народа

30 июля 2020, 03:03

Черкесы, проживающие в России, на предстоящей переписи населения должны записаться как единый народ, так как у них общий язык и одна культура, заявили представители черкесских организаций в Кабардино-Балкарии Беслан Хагажей и Аслан Бештоев. Черкесы разделены территориально, а отсутствие единого названия не позволяет воспринимать их как единый народ, считает филолог Мадина Хакуашева.

Информация об инициативе председателя "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии поступила на смс-сервис "Кавказского узла" 5 июля. Он "обратился к адыгам с призывом записаться на предстоящей переписи адыгами (черкесами)", - сказано в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"В своем призыве под названием «Один народ – одно название» Али Асланов обращается к адыгам, проживающим в Российской Федерации. Он сообщает о том, что по решению Правительства с 1 по 30 апреля 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения... из всех вопросов для адыгов важное политическое значение будут иметь три вопроса: какими языками вы владеете; ваш родной язык; ваша национальная принадлежность", - написала 9 июля в своем посте "Один народ, одно название" блогер "Кавказского узла" Женский взгляд из Нальчика. Асланов призвал, чтобы при заполнении анкеты адыги указали, что владеют черкесским (адыгским ) языком, что родным языком является черкесский (адыгский) язык и обозначили национальную принадлежность как черкес (адыг), написала она.

Адыги (или черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

Инициатива о едином иноназвании для всех адыгов родилась в 1992 году на межрегиональной конференции в ауле Кошехабль в Адыгее, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации «Кабардинский конгресс» Аслан Бештоев. По его словам, на конференции присутствовали представители черкесских общин со всех регионов и диаспор из-за рубежа, Международной черкесской ассоциацией (МЧА) было принято решение, чтобы на всех переписях адыги использовали единую форму ответа. "На русском и других языках – черкес, черкешенка, а на родном языке – адыг. С тех пор никаких других решений по данному вопросу принято не было», - сказал Бешто.

Если в результате переписи часть адыгов из Кабардино-Балкарии запишется черкесами, а часть - кабардинцами, в республике возникнет демографический перекос, не исключил он. «Они могут называться так, как хотят, никто им запретить на может», - сказал Бештоев.

Не является принципиальным, какое из названий будет стоять первым, а какое в скобках, считает он. "Нет никакой разницы, какое название будет написано (в переписи) на первом месте, какое на втором. В мире есть огромное количество народов, которые известны миру по иноназванию, а сами себя называют совершенно по-другому», - отметил Бештоев.

Представители общественных организаций направляли по этому вопросу запросы в федеральные структуры, рассказал Бештоев. Из полученных ответов следовало, что «федеральный центр не очень-то озабочен, как назовут черкесы сами себя. Тем более, что по Конституции России каждый человек сам выбирает себе национальность», сказал он.

Донести до людей необходимость писать "черкес" или "черкешенка" планируется через социальные сети, отметил Бештоев. "У нас единое самоназвание, один язык, одна культура», поэтому иноназвание должно быть единым, считает он.

Руководитель общественной организации «Пэрыт» Беслан Хагажей сказал корреспонденту "Кавказского уза", что он поддерживает эту идею. «Потому что один народ, и название тоже должно быть одно», - отметил он.

Многим мешает инерция мышления, считает Хагажей. «Они (люди) привыкли быть кабардинцами, адыгейцами, и вдруг надо записаться черкесом»., - отметил он. "Кабарда – это название местности. Раньше нас называли черкесы Кабарды, пятигорские черкесы. А самоназвание было всегда адыгэ", - пояснил он.

Беслан Хагажеев считает, что за одно поколение переубедить людей будет трудно, но со временем все «к этому придем» и будет одно самоназвание. Он отметил, что иноназвание «черкесы» популярно за рубежом, где адыги известны под таким этнонимом.

Если кабардинцы запишут себя черкесами, то это не приведет к изменению названия республики, полагает он. «Географическое название не должно меняться», - сказал Хагажеев.

"На заре советской власти наряду с кабардинцами появились черкесы Карачаево-Черкесии, адыгейцы, которые стали называться как три отдельных новых народа. С тех пор советская система этнонимов так и существует, при этом нет официального обозначения черкесов как единого народа", - рассказала корреспонденту "Кавказского уза" доктор филологических наук Мадина Хакуашева. «Самоназвание всех без исключения адыгских этнических групп – адыгэ. Несколько разнятся лишь диалекты, поэтому их с большой долей условности можно обозначить как локальные этнографические группы черкесского народа»,- сказала Хакуашева.

Единый экзоэтноним «черкесы» предложил на тот момент глава Адыгеи Аслан Джаримов на межпарламентской ассамблее в 1997 году, сказала она. «Для реализации этого предложения Валерий Хатажуков, возглавлявший на тот период "Адыгэ Хасэ" Кабардино-Балкарии, явился инициатором разработки законопроекта о переходе к единому экзоэтнониму. В результате за ее принятие подписи оставили 10 тысяч человек, однако на уровне парламента закон так и не был принят», - рассказала Хакуашева.

Однако при переписи 2010 года часть кабардинцев записалась черкесами, что резко увеличило их количество в Кабардино-Балкарии по сравнению с 2002 годом, отметила она.

Отсутствие представления о черкесах как целом едином народе разрушительно влияет на все сферы их жизни, считает Хакуашева. "Трудно найти аналог современной ситуации с черкесским народом: 90 его процентов проживает за пределами исторической родины во всех странах мира, составляя огромную черкесскую диаспору, 10 процентов российских черкесов, проживающих на исторической родине, разъединены территориями четырех-пяти субъектов", - считает она. По словам Хакуашевой, "в условиях этой тотальной разъединенности черкесские субэтносы еще фигурируют как несвязанные друг с другом народы".

Кавказская война, которая началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

По ее мнению, правильно считать экзоэтнонимом название "черкесы", самоназванием (эндоэтнонимом) – "адыгэ". "Экзоэтноним черкесы очень давно известен в мире, широко известна черкесская диаспора, поэтому его остается лишь официально закрепить как единый общий этноним. Таким образом, каждый мужчина, независимо от субэтнической принадлежности, должен как встарь называться черкес, женщина – черкешенка", - считает Хакуашева.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2019 года черкесские активисты в преддверии всероссийской переписи населения объявили флешмоб #ячеркесАты? для объединения всех адыгов под единым международным названием "черкесы". Пользователи сети Facebook высказались в поддержку акции, чтобы исключить при переписи искусственное разделение одного народа.