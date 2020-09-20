Сергей Пинягин. Фото с личной страницы https://www.instagram.com/ ulica_kaminskogo123/?hl=ru

20 сентября 2020, 23:24

Сергей Пинягин

Решил экологическую проблему - добился прекращения работы мойки автоцистерн, загрязнявшей лиман Цокур вблизи берега Черного моря.

Деятельность в 2019 году

Опубликовал видеообращение 1 к губернатору Краснодарского края, в котором рассказал об экологической ситуации в поселке Прогресс Темрюкского районе, где действовала мойка автоцистерн, регулярно сбрасывавшая вредные химикаты в воды лимана в непосредственной близости от берега моря.

12 января на мосту по направлению к Тамани был размещен плакат с призывом в адрес Путина спасти жителей поселка от экологической катастрофы и с обвинением в бездействии губернатора Кондратьева и главы Темрюксого района Бабенкова. Видео об этом и обращение к президенту были опубликованы 2 на странице Сергея Пинягина в Instagram @ulica_kaminskogo и на своем YouTube-канале.  

16 января 2019 года решением Темрюкского районного суда автомойка была официально закрыта  и прекратила свою деятельность 3.  

Добившись закрытия экологически опасного объекта, продолжил рассказывать о проблемах своего района. В частности, сообщал, что дорога к злополучной автомойке была построена за счет средств бюджета и требовал наказать местного чиновника по факту нецелевого использования средств. После этого, по словам блогера, на него и его жену было совершено несколько нападений.

Чиновник подал на Пинягина в суд иск о защите чести и достоинства из-за поста блогера в Instagram. Инстаграм-аккаунт «Улица Каминского» был заблокирован 4 через два дня после подачи иска, который в итоге не был удовлетворен 5.

Позже следствие оценило экологический ущерб от работы автомойки в 89 миллионов рублей, установлено загрязнение 57 тысяч квадратных метров земель. В отношении владельца было возбуждено уголовное дело. 

Биография 

Пинягин Сергей Сергеевич родился в 1983 году в Нижнем Тагиле. Там же окончил школу. 

Занимался предпринимательством. 

С 2014 года жил в Краснодаре. 

В 2015 году купил участок земли в поселке Таманский Темрюкского района, где построил дом и жил вместе с семьей. 

В результате конфликта с местными чиновниками, поступавших в адрес блогера угроз и уголовного преследования в феврале 2020 года вынужден покинуть страну и переехал в Германию, где живет и сейчас. 

Общественная и профессиональная деятельность

На своей странице в Instagram регулярно писал и размещал видео о проблемах жителей Таманского района: нехватке воды, недостаточного освещения, разбитых дорогах и необходимости возведения новых очистных сооружений.

В 2018 году выдвигался в кандидаты на должность главы Новотаманского сельского поселения, но получил отказ в регистрации 6.

Примечания

  1. Экологическая катастрофа от деятельность автомойки в пос. Прогресс // YouTube-канал Сергей Пинягин - https://www.youtube.com/watch?v=BlBlf9rHzew
  2. Баннер с обращением к Путину! // YouTube-канал Сергей Пинягин - https://www.youtube.com/watch?v=GegNZSWnoKY
  3. Автомойка в поселке Прогресс признана судом незакконой! // YouTube-канал Сергей Пинягин - https://www.youtube.com/watch?v=n0v-Cs1rhvc
  4. Информация о блокировке с другого аккаунта - https://www.instagram.com/p/BysZ7Wsnczc/
  5. Кубанский чиновник, подавший иск против активиста из-за поста в Instagram, проиграл в суде // Свободные медиа, 18 сентября 2019 года
  6. Решение местной ТИК - http://www.temryuk.ru/territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya/resheniya-tik-temryukskaya/files/95-889.doc

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