Сергей Пинягин

20 сентября 2020, 23:24

Решил экологическую проблему - добился прекращения работы мойки автоцистерн, загрязнявшей лиман Цокур вблизи берега Черного моря.

Деятельность в 2019 году

Опубликовал видеообращение к губернатору Краснодарского края, в котором рассказал об экологической ситуации в поселке Прогресс Темрюкского районе, где действовала мойка автоцистерн, регулярно сбрасывавшая вредные химикаты в воды лимана в непосредственной близости от берега моря.

12 января на мосту по направлению к Тамани был размещен плакат с призывом в адрес Путина спасти жителей поселка от экологической катастрофы и с обвинением в бездействии губернатора Кондратьева и главы Темрюксого района Бабенкова. Видео об этом и обращение к президенту были опубликованы на странице Сергея Пинягина в Instagram @ulica_kaminskogo и на своем YouTube-канале.

16 января 2019 года решением Темрюкского районного суда автомойка была официально закрыта и прекратила свою деятельность .

Добившись закрытия экологически опасного объекта, продолжил рассказывать о проблемах своего района. В частности, сообщал, что дорога к злополучной автомойке была построена за счет средств бюджета и требовал наказать местного чиновника по факту нецелевого использования средств. После этого, по словам блогера, на него и его жену было совершено несколько нападений.

Чиновник подал на Пинягина в суд иск о защите чести и достоинства из-за поста блогера в Instagram. Инстаграм-аккаунт «Улица Каминского» был заблокирован через два дня после подачи иска, который в итоге не был удовлетворен .

Позже следствие оценило экологический ущерб от работы автомойки в 89 миллионов рублей, установлено загрязнение 57 тысяч квадратных метров земель. В отношении владельца было возбуждено уголовное дело.

Биография

Пинягин Сергей Сергеевич родился в 1983 году в Нижнем Тагиле. Там же окончил школу.

Занимался предпринимательством.

С 2014 года жил в Краснодаре.

В 2015 году купил участок земли в поселке Таманский Темрюкского района, где построил дом и жил вместе с семьей.

В результате конфликта с местными чиновниками, поступавших в адрес блогера угроз и уголовного преследования в феврале 2020 года вынужден покинуть страну и переехал в Германию, где живет и сейчас.

Общественная и профессиональная деятельность

На своей странице в Instagram регулярно писал и размещал видео о проблемах жителей Таманского района: нехватке воды, недостаточного освещения, разбитых дорогах и необходимости возведения новых очистных сооружений.

В 2018 году выдвигался в кандидаты на должность главы Новотаманского сельского поселения, но получил отказ в регистрации .

Примечания