Спецоперация проходит на окраине Назрани

16 сентября 2020, 09:04

Силовики проводят спецоперацию на окраине Назрани, в местности, где проживают мигранты, сообщил источник "Кавказского узла" в регионе.

По его данным, изначально поступила информация о том, что в этой местности проводится профилактическая работа с мигрантами. Однако на месте событий находятся только представители ФСБ, сотрудники миграционной службы замечены не были.

В распоряжении "Кавказского узла" имеется фотография с места событий, предоставленная источником. На снимке - участок трассы Ростов - Баку. Дорога перекрыта. Видно несколько военных машин, люди в форме и с оружием. У здания, расположенного вдоль дороги, лицом к стене стоят не менее десяти человек.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.