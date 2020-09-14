14 сентября 2020, 18:47

Жительница Ингушетии осуждена за публикацию пятилетней давности в соцсети

Южный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы 24-летнюю жительницу Ингушетии Жарейдат Евлоеву, признав ее виновной в оправдании терроризма после публикации в соцсетях в 2015 году. При этом она освобождена от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По версии следствия, в 2015 году Жарейдат Евлоева разместила на своей странице в социальной сети публикацию, оправдывающую квалифицированное властями Франции как теракт вооруженное нападение на редакцию французского сатирического журнала Сharlie Hebdo.

Евлоева признана виновной по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы. Однако, в связи с истечением срока давности уголовного преследования она освобождена от наказания, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружнго военного суда в Ростове-на-Дону.

Напомним, 7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже были убиты 12 человек. Занимая левые и светские позиции, журнал несколько раз публиковал карикатуры на ислам и лично пророка Мухаммада, за что подвергался критике, в том числе со стороны мусульман. После нападения на редакцию журнала акции памяти погибших прошли во многих странах мира. Их участники выражали солидарность журналистскому сообществу Франции и заявляли, что теракт был направлен против свободы слова.

Примечание:

"Жительница Ингушетии приговорена к колонии за комментарий в соцсети", "Жительница Грозного осуждена за публикации в Интернете", "Уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к двум годам колонии за оправдание терроризма".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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