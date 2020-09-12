Объявление о карантине. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

12 сентября 2020, 05:48

В Нагорном Карабахе продлен режим чрезвычайной ситуации

Минздрав Нагорного Карабаха сообщил об 11 новых случаях заражения коронавирусом за последние за двое суток. Режим ЧС не помешает начать учебный год в школах, заявили в Минобразования республики.

Как сообщал "Кавказский узел", режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса действует в Нагорном Карабахе с 12 апреля. 8 сентября стало известно, что требование получать разрешение на выезд из Нагорного Карабаха и предоставлять результаты тестирования на COVID-19 при въезде отменено.

 По данным на 10 сентября общее число инфицированных в Нагоном Карабахе составило 323, смертей от коронавируса зарегестрировано две. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом, в том числе в Нагорном Карабахе. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно указу Араика Арутюняна режим чрезвычайной ситуации, объявленный с 12 апреля 2020 года до 11 сентября 2020 года, продлен на 30 дней, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха.

В Минздраве Нагорного Карабаха проинформировали, что за последние двое суток в республике выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

«Шесть зараженных зарегистрировано 10 сентября, еще пять - 11 сентября. За все время пандемии у 328 человек диагностирован новый коронавирус, 283 из которых выздоровели. На данный момент  проходят лечение 43 гражданина, 64 человека изолированы. Всего проведено 12 680 тестов», - сказала сотрудник Минздрава корреспонденту. Она добавила, что среди проходящих лечение состояние здоровья семи пациентов врачи оценивают как тяжелое, пяти - как среднее.

Пресс-секретарь Минобразования Нагорного Карабаха Сарине Айриян сообщила корреспонденту Кавказского узла, что «несмотря на продление режима ЧС, 14 сентября занятия в школах начнутся согласно установленному порядку». 

На сайте Минобразования Нагорного Карабаха опубликовано распоряжение министра Лусине Караханян о правилах в учебных заведениях в условиях пандемии.

Согласно распоряжению, работники учебного заведения должны следить, чтоб в школе не было нехватки масок и алкогелей, а при всех входах в здание был термометр и измерялась температура каждого. В случае температуры более 37 градусов люди изолируется в специально отведенные комнаты, ставятся в известность родители, дирекция и медработники.  

Запрещается проведение массовых мероприятий, внеклассных занятий, кружков. Собрания по вопросам учебного процесса проводить с соблюдением социальной дистанции. Работа буфетов запрещается.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Родные карабахских солдат смирились с COVID-ограничениями в армии", "Власти Грузии пригласили удаленных работников для спасения туротрасли", "Карабахское село закрыто на карантин после вспышки COVID-19", 

Автор: Алвард  Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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