Кандидаты в депутаты гордумы Сочи пожаловались на черный пиар

10 сентября 2020, 04:36

В преддверии выборов в городскую думу Сочи применяется черный пиар, распространяются порочащие кандидатоа листовки, а избирком не реагирует на жалобы, заявил кандидаты в депутаты. По их словам, говорить о честных выборах при очевидном превалировании депутатов от одной партии к гордуме не приходится.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 сентября избирком Сочи из 200 претендентов на 50 мест в горсобрании по различным причинам снял с выборов более 60 человек. Часть кандидатов сочла решения избиркома необоснованными и оспорила их в суде. Избирком и правоохранители игнорируют жалобы на использование "грязных технологий" в предвыборной гонке, пожаловались кандидаты в горсобрание. Почти все нежелательные для власти претенденты сняты с выборов, что ставит под вопрос эффективность системы "Умного голосования", указал координатор движения "Голос" Давид Канкия.

На 11-13 сентября на Кубани запланировано голосование на выборах губернатора Кубани. В основной день голосования, 13 сентября, также пройдут 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. Кандидаты на пост губернатора Краснодарского края не вызывают доверия, рассказали в преддверии выборов опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Выборы в гордуму Краснодара отличились значительным числом независимых кандидатов.

По мнению жителя Сочи Кирилла Антонова, результаты выборов в городское собрание Сочи предопределены, а власть лишь имитирует честные выборы.

«Они все решают там только свои личные проблемы, и каждый созыв рвутся к кормушке. Видим мы этих депутатов и кандидатов только в период выборных кампаний. Они ходят по дворам и обещают «золотые горы», - сказал он 9 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что составы городской думы Сочи нескольких созывов представлены главным образом представителями "Единой России" с минимальным представительством ЛДПР.

На сайте городской думы Сочи указано, что 49 мест из 50 занимают члены партии "Единая Россия". Одно место отведено представителю ЛДПР Веронике Иванчиковой.

"Разве эти люди будут защищать народные интересы, когда они все связаны только с бизнесом и деньгами. Среди них держатели строительного и аптечного бизнеса, торговли, ресторанного бизнеса… Все сферы влияния у них поделены. И у народных независимых кандидатов нет никаких шансов победить, потому что у них нет ни власти, ни денег", - посетовал Антонов.

Он признался, что не планирует идти на выборы. "Потому что не вижу в них смысла. По моему округу нет кандидатов, за которых можно проголосовать даже по «Умному голосованию». Я зарегистрировался на сайте «Умного голосования» по Сочи, там представлено всего девять УИКов и не более 30 кандидатов. По моему округу голосовать не за кого. Альтернативы нет", - посетовал Антонов.

В преддверии сентябрьских выборов 2019 года выборов Алексей Навальный и его сторонники предложили систему "Умного голосования" для поддержки независимых кандидатов. Стратегия "Умного голосования" из-за заложенных в нее ограничений не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России. Однако один из кандидатов в Волгоградскую облдуму, предложенных "Умным голосованием", одержал победу, а другие заняли вторые места во многих округах.

По его мнению, хуже всего то, что на выборах зачастую пытаются продвинуть своих родственников, в первую очередь детей.

Аналогичное мнение высказала доверенное лицо кандидата в депутаты Романа Пшеничного Татьяна Курило. Однако она считает, что пойти и проголосовать нужно, ведь в таком случае можно противостоять фальсификации результатов. При этом Курило призналась, что неоднократно обращалась за помощью к депутатам ГСС, но так ее и не дождалась.

«Депутатский провластный корпус работает только на себя. Чтобы народ им не мешал, они даже выставили охрану при входе в парламент», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Зарегистрированный кандидат-самовыдвиженец по Лазаревскому району Владимир Атаманчук считает, что в Сочи в последнее время честных выборов не было, для многих из тех, кто пытался баллотироваться в местный парламент без согласования с властями, где представлены члены одной партии, заканчивались плачевно.

«При существующей системе очень сложно победить еще и потому, что народ у нас очень пассивен и труслив, каждый держится за свое рабочее место, за бизнес. В сфере бюджета надавить на человека, который должен кормит себя и свою семью, еще проще. Власть пользуется социальной незащищенностью людей и фактически использует их голоса на выборах в свою пользу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидат от КПРФ Сергей Николаев рассказал, что по Сочи распространяются листовки о наличии у него судимости. Он показал корреспонденту "Кавказского узла" справку о том, что судимостей у него нет. По мнению Николаева, таким образом в городе борются с неугодными и оппозиционно настроенными жителями.

1 сентября на сайте "Карта нарушений на выборах", созданном движением "Голос", было опубликовано сообщение о том, что в Сочи распространяются листовки с черными пиаром против некоторых кандидатов, в которых содержатся недостоверные сведения, порочащие их честь.

"Решил стать депутатом, потому что не могу смотреть, как разворовывают страну. Богатейшая страна по количеству природных ресурсов, сейчас, по сути, является мировой бензоколонкой. Нынешняя власть лишила нас нормального образования, пенсии, медицины. Система ЖКХ превратилась в систему поборов!" - перечислил он мотивы своего решения баллотироваться в депутаты гордумы.

Николаев рассказал, что приехал в Сочи из Новосибирска в 2011 году. "Работал на строительстве спортивных объектов перед Олимпиадой. А потом решил остаться. Сочи, давно стал моим родным городом, я и моя семья живем тут. У любого города есть больные места. Сочи - не исключение. Незаконное строительство, уничтожение объектов архитектурного и исторического наследия, мусорный и транспортный коллапс. Я хочу изменить это», - сказал он.

Николаев признался, что ситуация с листовками его "и печалит, и веселит одновременно", так как демонстрирует, что власть "боится оппозицию".

Зарегистрированный кандидат от КПРФ Илона Борисова-Кондакова подала 8 сентября очередную жалобу в избирком Сочи, который, по ее словам, не реагирует на нарушение ее прав и прав избирателей одним из кандидатов в депутаты горсобрания.

"Команда [кандидата в депутаты горсобрания Сочи] по избирательному округу действует нагло. Они подъезжают на машине и быстро сдирают мои агитационные плакаты и кандидатов самовыдвиженцев Максима Жосана и Романа Пшеничного и наклеивают портреты [кандидата в депутаты горсобрания Сочи]. Мы провели фото- и видеофиксацию и все передали в избирком, но реакция нулевая. Уже четвертые сутки наши плакаты по району сдирают", - рассказала ранее Борисова-Кондакова.

«Я жалуюсь, а избирком молчит», - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Самовыдвиженец Роман Пшеничный, о порче агитационных плакатов которого рассказывала Борисова-Кондакова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что так и не получил даже промежуточного ответа по данному факту из правоохранительных органов. Аналогичную информацию сообщил и другой самовыдвиженец Максим Жосан.

«Это говорит о том, что незаконность данной избирательной кампании поддерживает не только избирком, но и правоохранительные органы», - считает Пшеничный.

Лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова считает, что в Сочи избиркомом созданы все условия для выигрыша уже избранных властью кандидатов и проигрыша независимых кандидатов, в данной ситуации даже при наличии «Умного голосования» победить единороссов практически невозможно.

"На сайте "Умного голосования" опубликованы списки кандидатов, за которых нужно консолидировано проголосовать против "Единой России". Хорошая новость, что город Сочи тоже представлен там. Но плохая новость - авторы не смогли выявить всех административных кандидатов", - сказала Ильенкова корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что "кроме того, проголосовать можно только за трех кандидатов, даже если округ четырехмандатный".

Кандидаты обнаружили листовку оскорбительного и клеветнического содержания со своими изображениями, также ее активно распространяли в социальных сетях и мессенджерах. Автор листовки предложил проводить гей-парады в Сочи ежегодно, открывая ими курортный сезон. За счет троекратного увеличения выплат на капремонт предлагается, в частности, благоустраивать парки и скверы. При этом санатории, помещения школ и библиотек, как говорит составитель листовки от лица кандидата, надо использовать для размещения больных коронавирусом. “Город в состоянии изыскать средства для выплаты пособий этим несчастным людям. Важно помогать бороться с коронавирусом и соседней Абхазии”, - говорится в листовке. Также там говорится о дополнительных сборах с индивидуальных предпринимателей, которые пойдут на помощь Донбассу. Еще одна инициатива - отстрел бродячих животных на улицах.

Координатор «Голоса» Давид Канкия считает, что «власть имитирует в очередной раз честные выборы и выставляет кандидатов не только от своей партии, но и самовыдвиженцев, создавая камуфляж демократичности».

По его словам, на 50 мест в ГСС 20 человек баллотируются из старого состава, еще 30 человек согласованы с властью нового мэра, который окружает себя своими людьми. Среди своих людей, приближенных к новому мэру Сочи, будут закамуфлированы под самовыдвиженцев и кандидатов от другой партии несколько кандидатов, сказал Канкия корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель избиркома Сочи рассказала об особенностях сентябрьских выборов

Председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева считает проходящую избирательную кампанию честной, несмотря на жалобы.

"Численность депутатов Городского собрания Сочи составляет 50 человек, поэтому борьба идет за 50 депутатских мандатов, которые подлежат распределению по итогам выборов в городское собрание Сочи. Было очень много заявок - 209 кандидатов, поэтому конкурентная борьба была еще на стадии выдвижения и регистрации кандидатов. Самому молодому кандидату - 21 год, самому возрастному - за 60. В числе кандидатов в депутаты 21 женщина, остальные - мужчины, но по сравнению с 2015 годом женщин стало больше: в 2015 году их было 14", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, активное участие в выборах принимают политические партии. Из шести избирательных объединений выдвинули своих кандидатов в депутаты городского собрания парламентские партии "Справедливая Россия" и ЛДПР, "Яблоко", "партия Роста", "Единая Россия". Более 100 человек выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Шансы победить у всех одинаковые. Единственное, что при подаче документов для регистрации самовыдвиженца в качестве основания для регистрации надо было представить подписи избирателей, собранных в поддержку своего кандидата. Если же говорить о политических партиях, особенно парламентских, то они освобождены от сбора подписей", - отметила она.

По словам Ткачевой, "многие из самовыдвиженцев не прошли регистрацию именно потому, что неверно были оформлены подписи".

"Всего из действующих 50 депутатов 20 зарегистрированы в качестве кандидатов в ГСС. Все остальные участвует впервые", - также отметила глава местного избиркома.

По ее словам, не все, кто пытался баллотироваться в депутаты городского собрания, получилось быть зарегистрированными". "Это недостаточное количество достоверных подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов. Это обусловлено тем что изменилось законодательство. И сейчас при сборе подписей надо, чтобы фамилия, имя и отчество избирателя не вносилось вручную. Но не все кандидаты были знакомы с изменениями этой нормы и вот по таким основаниям были не допущены к участию в выборах. Были допущены ошибки при оформления подписных листов. То есть самым основным звеном на стадии выдвижения регистрации является требование по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов", - рассказала Ткачева.

По ее словам, "по итогам отсева при регистрации прошли 156 кандидатов".

"У нас 16 округов избирательных. Предвыборная агитация стартовала 15 августа и на сегодняшний день это пик агитационной кампании по каждому избирательному округу. Кандидаты активно встречаются с избирателями, выпускают листовки. Уже более 800 тысяч экземпляров различных агитационных материалов было выпущено кандидатами в ходе этой избирательной кампании. Если говорить об ответственность за соблюдение правил агитации, она возложена на самих кандидатов. Главное, что перед распространением своих агитационных материалах кандидаты должны уведомить избирательную комиссию о том, что они приступают к распространению. В материалах в этом уведомление в обязательном порядке указывается тираж, другие требования, установленные законодательством. Но очень важно, что также предоставляется копия платежного поручения о том, что эти агитационные материалы оплачено из избирательного фонда", - поделилась Ткачева тонкостями избирательного законодательства.

По ее словам, "в 16 многомандатных избирательных округах идет конкурентная борьба, так как у нас зарегистрировано по каждому округу от семи до 10 кандидатов".

"13 сентября сочинцы смогут проголосовать на избирательных участках. 11 и 12, а также 13 сентября можно воспользоваться - при наличии уважительных причин - на дому [...] Голосование будет проходить безопасно, так как члены участковых избирательных комиссий и наши избиратели обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, то есть на избирательных участках у нас в достаточном количестве перчатки, маски", - сообщила Ткачева.