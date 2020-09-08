Отказы в регистрации кандидатов обесценили идею "умного голосования" в Сочи

08 сентября 2020, 14:01

Избирком и правоохранители игнорируют жалобы на использование "грязных технологий" в предвыборной гонке, рассказали кандидаты в горсобрание Сочи. С выборов сняты почти все нежелательные для власти претенденты, что ставит под вопрос эффективность системы "умного голосования", указал координатор движения "Голос".

Как писал "Кавказский узел", ко 2 сентября избирком Сочи из 200 претендентов на 50 мест в горсобрании по различным причинам снял с выборов более 60 человек. Часть кандидатов сочла решения избиркома необоснованными и оспорила их в суде. Избирательная кампания в городе проходит с применением "грязных технологий", обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

На 11-13 сентября на Кубани запланировано голосование на выборах губернатора Кубани. В основной день голосования, 13 сентября, также пройдут 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. Кандидаты на пост губернатора Краснодарского края не вызывают доверия, рассказали в преддверии выборов опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Выборы в гордуму Краснодара отличились значительным числом независимых кандидатов.

Кандидат заявил, что снял кандидатуру под давлением

Кандидат от КПРФ Сергей Бернасовский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что снял свою кандидатуру из-за оказанного на него давления. "Я работаю в охранном предприятии, и меня поставили перед выбором. Я не могу остаться без работы, мне надо кормить семью", - пояснил коммунист. Кроме того, он раскритиковал подбор кандидатов, выдвинутых КПРФ.

15 августа в Сочи у памятника Владимиру Ленину прошел санкционированный митинг "За справедливую народную власть". Сторонники КПРФ остались недовольны началом избирательной кампании и раскритиковали отбор кандидатов от партии на выборах в городскую думу.

Самовыдвиженец Анжелика Полыгалова также сняла свою кандидатуру, она стала доверенным лицом кандидата от КПРФ. Она указал на непопулярность "Единой России". "Недоверие людей к кандидатам от партии власти огромное", - сказала Полыгалова.

Самовыдвиженец Сергей Титов, снятый с выборов по решению избиркома и суда, считает, что суд умышленно тянет с рассмотрением его жалобы. "Снимать меня с выборов не за что, поэтому и тянут. Но я все равно не остановлюсь. Мои избиратели решили бойкотировать эти выборы, так как считают, что нарушены их права", - заявил Сергей Титов корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова, которую также сняли с выборов, заявила, что в Сочи "все независимые кандидаты зачищены избиркомом".

"Чтобы ответить на часто задаваемый мне вопрос, за кого голосовать, я хочу напомнить многим, что надо в первую очередь отстаивать своего представителя, своего кандидата-сочинца. Когда вы ставите подпись за него, то вы должны вместе с ним идти и доказывать в избирательной кампании, что подпись это действительно ваша, чтобы его не удалось снять. Когда вы на любое давление отвечаете принципиально, когда вы любите этот город и хотите, чтобы ваш представитель был в городском совете, вот тогда можно отвечать на вопросы, за кого нам голосовать. А так, мы оказались в такой ситуации, когда голосовать-то не за кого, наших представителей от народа там нет", - сказала Ильенкова корреспонденту "Кавказского узла".

Независимым кандидатам необходима активная общественная поддержка, подчеркнула Ильенкова. "Без общества в полностью стерилизованном политическом поле невозможно добиться регистрации достойных кандидатов, готовых представлять и отстаивать интересы горожан. У застройщиков,у представителей администрации, у коммунальщиков достаточно мотивации и ресурсов чтобы двигать своих ставленников. А общество, которое вне политики, всегда будет в проигрыше", - считает Ирэн Ильенкова.

Зарегистрированные кандидаты пожаловались на нечестную конкуренцию

Кандидат от КПРФ Илона Борисова-Кондакова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 5 сентября обратилась в избирком с жалобой на свою конкурентку. "Команда <кандидата в депутаты горсобрания Сочи> по избирательному округу действует нагло. Они подъезжают на машине и быстро сдирают мои агитационные плакаты и кандидатов самовыдвиженцев Максима Жосана и Романа Пшеничного и наклеивают портреты <кандидата в депутаты горсобрания Сочи>. Мы провели фото- и видеофиксацию и все передали в избирком, но реакция нулевая. Уже четвертые сутки наши плакаты по району сдирают", - посетовала Борисова-Кондакова.

Она отметила, что родилась и живет в Сочи. "Я и люди, родившиеся в Сочи, столкнулись с тем, что большую часть руководящих должностей занимают люди, приехавшие из других городов, которые полностью не понимают специфику города. Я считаю, что депутаты и руководящие должности должны занимать местные, сейчас же все наоборот", - сказала кандидат от КПРФ.

Независимые кандидаты Максим Жосан и Роман Пшеничный заявили, что правоохранители ничего не предприняли в ответ на их жалобы на распространение компрометирующих листовок. "Более того, продолжают рисовать и запускать еще другие листовки с черным пиаром", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Роман Пшеничный.

Председатель избиркома Сочи Валентина Ткачева не дала конкретного ответа ни на один вопрос редакции "Кавказского узла" о дискриминации одних кандидатов другими и нарушении избирательных права сочинцев.

Координатор "Голоса" объяснил попытки единороссов скрыть партийную принадлежность

Координатор общественного движения "Голос" Давид Канкия указал на то, что после массового снятия кандидатов с выборов часть зарегистрированных добровольно отказалась от участия в них. "Практически все многомандатные округа в Сочи "зачищены" от нежелательных для власти кандидатов. Среди кандидатов в Сочи большинство - люди неизвестные. Я просмотрел все их имена, и понятия не имею, кто все эти люди", - отметил Канкия.

По его словам, многие действующие депутаты, прошедшие в горсовет от "Единой России", на этот раз не выдвигаются от этой партии. "На федеральном уровне от регионов власти требуют, чтобы кандидаты выдвигались именно от "Единой России". Но несмотря на это, на местах выдвиженцы от власти и те, кто их двигает, понимают: быть избранными от партии власти шансы очень маленькие. И они выдвигаются либо от «оппозиционных» партий, либо идут самовыдвиженцами и всячески свою привязанность к "Единой России" скрывают. Такая тенденция отмечается и среди единороссов Краснодарского края. В Краснодаре произошел ребрендинг, и партийцы не используют партийные цвета - мимикрируют кто под коммунистов, кто под цветовую гамму Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией", - рассказал Давид Канкия.

При этом, по мнению Канкии, оппозиционные политические партии выдвинули слабых кандидатов. "В КПРФ просто нет какого-то актива достойных и известных кандидатов. От ЛДПР баллотируются в основном практически все сотрудники НТК - топливной компании. В общем, с выборами в Сочи все очень, очень и очень плохо. Казалось бы, многомандатные округа дают шансы для оппозиции, но на это рассчитывать не приходится, так как политическое пространство полностью зачищено от независимых народных кандидатов", - сказал Давид Канкия корреспонденту "Кавказского узла".

В преддверии сентябрьских выборов 2019 года выборов Алексей Навальный и его сторонники предложили систему "Умного голосования" для поддержки независимых кандидатов. Стратегия "Умного голосования" из-за заложенных в нее ограничений не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России. Однако один из кандидатов в Волгоградскую облдуму, предложенных "Умным голосованием", одержал победу, а другие заняли вторые места во многих округах.

Списки "умного голосования", которые готовят сторонники Алексея Навального, еще не готовы, и непонятно, удалось ли их составителям не включить туда скрытых представителей "Единой России", указал Канкия.

"Насколько я понимаю идею «умного голосования» Навального, это призыв голосовать за того кандидата, который имеет наибольшие шансы победить административного кандидата. И для умного голосования, как сторонники Навального позиционируют, административный кандидат не только "Единая Россия" - это может быть скрытый самовыдвиженец или даже представитель системной партии. Списки умного голосования будут опубликованы в ближайшие дни или завтра-послезавтра, и там уже можно будет увидеть, кого они рекомендуют поддержать. Но опять же, это не 100% гарантированный результат, потому что избирательный округ - это отдельный список кандидатов отдельной избирательной кампании, и угадать, кто самый популярный или потенциально сильный оппозиционер на муниципальных выборах, конечно, невозможно. «Умное голосование» - это лишь попытка помочь ответить на вопрос, волнующий многих: за кого голосовать, если голосовать не за кого?" - пояснил Давид Канкия.

Использование черного пиара он назвал "административным почерком сочинских новых властей". "В Сочи поменялся мэр. Новый мэр молодой, амбициозный, склонный к жесткому управлению. Он был вице-губернатором по внутренней политике, и с его именем связано несколько достаточно неприятных историй. Видно, что господину Копайгородскому который в Сочи человек пришлый и чужой, надо зачистить городское собрание от людей предыдущего мэра Пахомова, и он это делает административными способами", - предположил координатор "Голоса".

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".