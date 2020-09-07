Тофиг Ягублу отказался прекратить голодовку вопреки угрозе здоровью

07 сентября 2020, 14:46

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу, голодающий в знак протеста против обвинительного приговора, сильно похудел и с трудом ходит, сообщил адвокат после сегодняшнего визита в СИЗО. Родственники Ягублу потребовали дать возможность ежедневно созваниваться с ним по телефону.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. На следующий день суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. Дочь Ягублу пожаловалась 5 сентября, что голодающего до сих пор не перевели из СИЗО в медчасть, навещать его не позволяют.

Тофига Ягублу задержали 22 марта. Полиция утверждает, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла арест Ягублу частью репрессий против оппозиции. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, которая признала Ягублу политзаключенным, осудили обвинительный приговор. США, Великобритания и ЕС призвали власти Азербайджана пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

Состояние Тофига Ягублу сильно ухудшилось, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь осужденного, Нигяр Хази. "Отец продолжает голодовку. Он на шестые сутки голодовки сильно похудел, еле передвигался. Организм сильно ослаб", - сказала она.

По словам Нигяр Хази, сегоня осужденного посетил адвокат Агиль Лаиджев. "С отцом нет регулярной связи. В последний раз по телефону мы говорили 5 сентября. По графику, следующий телефонный разговор должен состояться 9 сентября. Однако мы сильно беспокоимся за состояние отца. Мы обратились в Пенитенциарную службу, чтобы отцу позволили каждый день звонить по телефону. Но пока нет ответа", - посетовала Хази.

Прекращать голодовку Ягублу не собирается, подчеркнула она. "Отец заявил, что либо его освободят, либо он умрет в заключении. Если с отцом что-то случится, прямую ответственность за его жизнь будет нести высшее руководство страны", - заявила Нигяр Хази.

Она также сообщила, что семья Ягублу обратилась к омбудсмену, чтобы в состав группы, которая посетит политика, включили бы доктора Адиля Гейбуллы, которому доверяют родственники.

Адвокат Агиль Лаиджев подтвердил, что, сегодня встретился с Тофигом Ягублу в СИЗО-3 в поселке Шувелан. "Тофиг Ягублу пришел на встречу очень поздно. Он был вялым, выглядел бледным, ходил не так, как раньше – волочил ноги, глаза были впалые. Тофиг Ягублу сказал, что с начала голодовки потерял в весе с 91 килограмма до 82 килограммов", - рассказал Лаиджев корреспонденту "Кавказского узла".

Ягублу сообщил адвокату о визите заместителя начальника СИЗО Расима Аскерова и психолога. "По словам Тофига Ягублу, они хотели составить некий акт о его психологическом состоянии. Якобы Ягублу проводит голодовку из-за психологического состояния. Однако Ягублу заявил им, что психологическое состояние у него нормальное, а голодовку он проводит из-за несправедливости по отношению к нему", - рассказал Лаиджев.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" получить комментарии не удалось. В аппарате омбудсмена анонсировали официальное сообщение для прессы, не уточнив при этом, на какой день запланировано посещение голодающего Тофига Ягублу.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".