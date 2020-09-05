Состояние Тофига Ягублу ухудшилось в связи с голодовкой

05 сентября 2020, 17:16

На четвертые сутки голодовки у оппозиционера Тофика Ягублу возникли проблемы со здоровьем, сообщила его дочь. США, Великобритания и ЕС раскритиковали приговор оппозиционному политику и призвали власти Азербайджана пересмотреть его дело.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. На следующий день суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. Родственники потребовали контроля врачей за голодовкой Ягублу.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла арест Ягублу частью репрессий против оппозиции. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International осудили обвинительный приговор Тофигу Ягублу и призвали власти немедленно освободить его. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

Состояние здоровья Тофига Ягублу ухудшилось на четвертые сутки голодовки, сообщила его дочь Нигяр Хази.

"Отец сегодня позвонил из Шувеланского СИЗО. Он сказал, что у него часто происходят головокружения, возникла слабость. Однако, несмотря на такое состояние, никакого медицинского обследования ему не проведено. Его даже не поместили в медчасть. Правда, руководство тюрьмы просило его прекратить акцию. Но отец непреклонен", - рассказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Она призвала руководство СИЗО незамедлительно принять меры в связи с голодовкой Ягублу.

"Должностные лица СИЗО немедленно должны поинтересоваться здоровьем отца и дать указание на его медобследование. Его должны поместить в медчасть. С учетом состояния, отцу должны позволить каждый день звонить домой. Если он не будет звонить, то мы будем расценивать это как то, что с отцом случилось что-то непоправимое. За все происходящее с Ягублу и все, что с ним может произойти, ответственность возлагается на руководство Азербайджана", - сказала Хази.

Вместе с тем, она отметила, что Ягублу сохраняет бодрость духа и просил передать благодарность всем тем, кто его поддержал.

Хази рассказала, что 4 сентября обращалась в офис омбудсмена для посещения отца. Однако возможности посетить его ей пока не обеспечено.

В аппарате омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что служба уполномоченного по правам человека реагирует на все обращения и рассмотрит заявление по поводу Тофига Ягублу.

Адвокат Немат Керимли отметил, что защита планирует на следующей неделе получить текст приговора и готовить апелляционную жалобу.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Посольство США призвало власти Азербайджана пересмотреть приговор Ягублу. "Осуждение Тофига Ягублу по явно сфальсифицированным доказательствам разочаровало посольство США", - говорится в пресс-релизе дипмиссии США в Азербайджане, поступившем "Кавказскому узлу".

В сообщении дипмиссии звучит призыв к властям Азербайджана "пересмотреть дело Ягублу и уважать конституционные права граждан страны на свободу слова и собраний".

Посольство Великобритании выразило беспокойство по поводу приговора Ягублу.

В заявлении посольства упоминается то, что "в 2014 году Ягублу был арестован по политически мотивированным обвинениям, и это было подтверждено Европейским судом по правам человека". "Посольство считает аналогичными нынешние обвинения и призывает власти пересмотреть это дело", - сказано в документе, опубликованном 4 сентября на сайте посольства.

Европейский Союз также призвал пересмотреть дело Тофига Ягублу.

"3 сентября член партии "Мусават" Тофиг Ягублу был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Несоблюдение надлежащих процедур во время ареста и суда вызывает серьезные вопросы. Хотя Европейский Союз приветствует государственную регистрацию партии "Республиканская альтернатива" (ReAl), приговор, вынесенный Ягублу, вызывает вопросы о приверженности правительства к защите и укреплению политических свобод для всех", - говорится в заявлении, опубликованном 4 сентября на сайте ЕС.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".