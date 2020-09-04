Родственники потребовали контроля врачей за голодовкой Ягублу

04 сентября 2020, 16:57

Осужденный по делу о хулиганстве оппозиционный политик Тофиг Ягублу заявил, что будет продолжать голодовку, пока не выйдет на свободу. Он голодает третьи сутки, но не переведен в медчасть СИЗО. Власти Азербайджана могут пересмотреть приговор под давлением международного сообщества, считает глава Центра мониторинга политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября член Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, выступая в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. На следующий день суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. Десятки активистов, пришедшие поддержать Ягублу, провели стихийную акцию протеста против решения суда.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла арест Ягублу частью репрессий против оппозиции. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International осудили обвинительный приговор Тофигу Ягублу и призвали власти немедленно освободить его. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

Ягублу остается в СИЗО

Дочь осужденного Нигяр Хази 3 сентября, после оглашения приговора, увиделась с отцом в Бакинском СИЗО-2 в поселке Шувелан.

"Отец на вторые сутки голодовки выглядел бледным и уставшим. Но он сохраняет бодрость духа и полон решимости продолжать голодовку до конца. Он сказал: "Или меня освободят, или я умру". Я даже не стала просить его о прекращении голодовки, потому что знаю – это не повлияет на его решение. Отец сказал, что его решение никто не может поменять. Он мне сказал: "Прошу, чтобы никто не призывал меня остановить голодовку". Отец подчеркнул, что не отступит от своего требования. Он сказал, что больше не намерен мириться с произволом", – сообщила Нигяр Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что Ягублу на вторые сутки голодовки оставался в прежней камере в СИЗО. "Сегодня мы от своих источников узнали, что он все еще в камере и не переведен в медчасть под наблюдение врачей. Мы обратились в аппарат омбудсмена и официально сообщили о голодовке. Там обещали посетить отца. Более подробная информация будет завтра, [5 сентября,] когда отец позвонит. По графику он звонит по субботам и средам", – пояснила дочь Тофига Ягублу.

Осужденный должен находиться в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы, пояснил его адвокат Немат Керимли. "Наверное, текст приговора мы получим на следующей неделе, после чего будем готовить апелляционную жалобу. В любом случае у нас на обжалование есть 20 дней со дня вынесения приговора. Потом еще в течение 20-30 дней назначается рассмотрение апелляционной жалобы, и далее процесс продолжается порядка двух недель", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла". Однако, по его словам, закон не мешает рассмотреть апелляцию и быстрее.

Срок наказания Ягублу отсчитывается с 22 марта – со дня задержания. Таким образом, указанный в приговоре срок истекает 22 июня 2024 года, указал Немат Керимли.

Шанс на пересмотр приговора есть, считают правозащитники

Скорость рассмотрения апелляционной жалобы зависит от политической воли властей, уверен глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Приговор Ягублу уже вызвал большой международный резонанс и бурную реакцию в социальных сетях. Если будет сильное международное давление, дело могут быстро пересмотреть. У нас в Азербайджане были случаи, когда апелляционное разбирательство проводилось спустя два дня после приговора. Это было в случае с редактором газеты "Тезадлар" Асифом Марзили. Апелляционный суд отменил приговор и освободил журналиста", – указал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Главный редактор газеты "Тезадлар" (Контрасты) Асиф Марзили в 2009 году был приговорен к году лишения свободы по обвинению в клевете. Поводом для уголовного преследования стала серия статей о незаконном зачислении студентов в вуз и выдаче фальшивых дипломов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу решения суда, и приговор был пересмотрен.

Эльшан Гасанов убежден, что независимо от решения Апелляционного суда Тофиг Ягублу выйдет на свободу намного раньше июня 2024 года.

"Тофиг Ягублу популярный политик. У него много сторонников, как в партии "Мусават", так и в партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), поскольку он также член Национального совета демократических сил, основу которого составляет ПНФА, и других политических организаций. Во вчерашней (3 сентября. - Прим. "Кавказского узла") акции в его поддержку участвовали и беспартийные активисты. Тофиг Ягублу имеет большой авторитет, как участник карабахской войны, как смелый журналист в прошлом, так и последовательный критик режима. Думаю, что вчера акцию у здания суда не стали жестоко разгонять и задерживать участников, чтобы не спровоцировать еще большие протесты", – предположил Гасанов.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".