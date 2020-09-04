04 сентября 2020, 22:47

Руслан Гандалоев арестован на два месяца

Житель ингушского села Троицкое Руслан Гандалоев, задержанный после спецоперации 23 августа, арестован по обвинению в пособничестве боевикам. Силовики не дали супруге Гандалоева увидеться с ним.

"Кавказский узел" сообщал, что 23 августа во время контртеррористической операции в селе Троицком Сунженского района были убиты три человека. Эти люди накануне попросили хозяев дома пустить их переночевать, приютившего их человека задержали, рассказала его жена Лейла Гагиева. Она обратилась к правозащитникам и сегодня узнала, что ее супруг находится в ИВС.

По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке 23 августа были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Один из погибших - проживавший в Северной Осетии Аслан Гадаборшев, рассказала "Кавказскому узлу" дальняя родственница убитого.

О том, что Руслан Гандалоев арестован на два месяца, "Кавказскому узлу" рассказала жена арестованного Лейла Гагиева.

"Пока я доехала до ИВС, мне сообщили, что уже был суд. Его арестовали на два месяца. Мне не удалось с ним увидеться, поговорить, узнать что-то от него. Только вещи смогла передать через государственного защитника", - сказала она.

По словам Гагиевой, ее муж не виноват и вряд ли добровольно признает свою вину. "Он закон не нарушал. Откуда мы могли знать, кто эти люди на самом деле? Только одного из них муж знал по работе на стройке", - объяснила Гагиева.

Гагиева также добавила, что у нее нет возможности нанять адвоката. "Я безработная, у меня инвалидность. Я ещё во время Первой чеченской войны получила увечья, но инвалидность мне дали только в 2011 году. Получаю пенсию по инвалидности, и все. Работал только муж", - рассказала женщина.

Адвокат по назначению сообщил, что Руслан Гандалоев признал свою вину. "Был допрос, он признал свою вину, признался в пособничестве. Он обвиняется по 205 статье УК РФ. Есть письменное признание",- сказал "Кавказскому узлу" Исса Накастхоев.

Он отметил, что знаком с признанием Гандалоева, но не готов рассказать подробности по телефону.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"Арест Багаудина Евлоева привлек внимание к практике работы силовиков в Ингушетии", "Жители Ингушетии пожаловались на неудобства из-за КТО", "Одним из убитых в Ингушетии назван Аслан Гадаборшев".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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