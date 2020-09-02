Банер в поддержку Эмина Сагиева. Скриншот со страницы газеты "Азадлыг" в Facebook https://web.facebook.com/azadliqqazeti/photos/a.666870143369146/3425509850838481/

02 сентября 2020, 07:48

Проводящий голодовку Эмин Сагиев помещен в медчасть колонии

Признанного политзаключенным Эмина Сагиева, который с 18 августа проводит голодовку в азербайджанской колонии, поместили в медицинско-санитарный пункт. Там его посетили представители омбудсмена, которые дали правовые консультации.

Как писал "Кавказский узел", Эмин Сагиев (Шагиев), родственник журналиста Тюркеля Азертюрка, был заключен под стражу в Азербайджане 17 ноября 2017 года. В октябре 2018 года он был приговорен к семи годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Азертюрк считает, что родственника преследуют из-за его журналистской деятельности в оппозиционных СМИ за рубежом. После отказа Верховного суда Азербайджана удовлетворить кассационную жалобу на приговор Сагиев 18 августа 2020 года объявил о начале голодовки, настаивая на своей невиновности и требуя освобождения. 28 августа супруга Сагиева заявила об ухудшении его здоровья в связи с голодовкой.

В опубликованном в августе отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Сагиев отнесен к группе заложников, которых преследуют из-за политической деятельности их родных.

Как рассказала супруга заключенного Айгюн Сагиева, ее муж позвонил 1 сентября домой. «Днем ранее звонил его товарищ по колонии и сказал, что Эмину совсем плохо. Сегодня (1 сентября) Эмин сам позвонил. Он сказал, что у него упало давление, усилились сердечные и почечные боли. После нашего обращения в аппарат омбудсмена Эмину позвонили и обещали посетить его. После этого Эмина поместили, наконец, в медицинско-санитарную часть. А 1 сентября его посетили представители омбудсмена. Они сказали, что есть еще возможности обжалования приговора и советовали прекратить голодовку и обратиться к Пленуму Верховного суда. Мы 2 сентября обратимся к адвокату Бахрузу Байрамову для принятия решения о дальнейших действиях, составления жалобы в Пленум Верховного суда»,  - сообщила 1 сентября Сагиева.

Тем не менее, по ее словам, муж продолжает голодовку. «Мы ему сказали, что надо поберечь здоровье. Эмин 14-е сутки голодает. Он говорит, что нет другого выхода. И действительно: три года его содержат необоснованно в тюрьме, а остается еще 4 года. Ему 40 лет, никогда в жизни он наркотики не употреблял и вообще он далек от этого. Он тихо-молча работал в охранной фирме, честным трудом зарабатывал деньги. Он единственный кормилец нашей семьи – нас, с двумя детьми и родителей Эмина. Мы сильно беспокоимся за Эмина, еще в начале голодовкb отец ходил к нему на встречу и видел через стеклянную перегородку его. Он был весь бледным, едва говорил. Не трудно представить, как выглядит он сейчас», - продолжила Айгюн Сагиева, отметив, что семья проживает в поселке Маштага – пригороде Баку.

Женщина считает, что ее мужа преследуют из-за оппозиционной журналистской деятельности супруга ее сестры - Тюркеля Азертюрка. "Эмин не совершал преступления. Он верующий человек. Он даже во время голодовки, несмотря на ослабленность организма, своевременно совершает намаз", - заявила Айгюн Сагиева.

Активист Партии народного фронта Азербайджана Тюркель Азертюрк много раз подвергался административным арестам в Азербайджане после участия в протестных акциях оппозиции в 2013-2015 годах. В 2016 году он уехал за рубеж и сотрудничал с оппозиционным телеканалом TuranTV, который вошел в список оппозиционных СМИ, чьи сайты в мае 2017 года были заблокированы судом по требованию Минсвязи Азербайджана.

В аппарате омбудсмена подтвердили, что посетили Сагиева. «На основе обращения членов семьи в рамках посещения пенитенциарного учреждения состоялась конфиденциальная встреча с Эмином Сагиевым. Он не жаловался на условия содержания и обращения, однако выразил несогласие с приговором по его делу. В связи с этим ему были даны разъяснения его права и предоставлены консультации по дальнейшему обжалованию приговора», - сказал сотрудник ведомства.

На вопрос, проводит ли Сагиев голодовку, источник ответил только, что «Эмин Сагиев находится в медицинско-санитарной части, под наблюдением врачей».

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы получить комментарии не удалось.

Адвокат Бахруз Байрамов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил, что еще не получил решение Верховного суда на руки. «Я планирую посетить Эмина Сагиева уже с решением Верховного суда, чтобы лично получить согласие на подготовку дополнительной кассации в Пленум Верховного суда и в ЕСПЧ», - сказал Байрамов.

Координатор Союза «За свободу политзаключенных Азербайджана» Эльшан Гасанов сказал, что голодовка Сагиева находится в центре внимания этой организации.

«К сожалению, правозащитники у нас не могут влиять на решения госорганов. Но мы включили Эмина в список политзаключенных, чтобы обратить внимание на его дело международных организаций. Когда есть международное внимание, то появляется шанс хотя бы на освобождение по распоряжению о помиловании. Я думаю, что его голодовка привлекла уже внимание. Когда голодовка длительная, то она в конечном итоге имеет какие-то результаты. Так, после длительной голодовки блогера Мехмана Гусейнова против него закрыли новое уголовное дело. Журналисту Икраму Рагимову после голодовки сократили срок наказания», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Материалы о случаях преследования активистов, журналистов и правозащитников в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещен справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Супруга заключенного азербайджанского журналиста назвала запоздалым вердикт ЕСПЧ", "Азербайджанский оппозиционер заявил об умышленной утере жалобы в ЕСПЧ почтой", "Правозащитники заявили о препятствиях для работы адвокатов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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