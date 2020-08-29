Протест в Цхинвале. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=bxIWcW8pGxA

29 августа 2020, 09:52

Протестующие в центре Цхинвала разошлись по домам

Требовавшие отставки главы Южной Осетии митингующие перед зданием кабмина в Цхинвале разошлись под утро, сообщил врио главы МВД региона Мераб Пухаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 августа перед зданием кабмина в Цхинвале собрались несколько сотен жителей с требованием отставки правительства. Протестующие вышли на площадь после того, как в интернете распространились фотографии Инала Джабиева со следами избиений. Он ранее был задержан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. На фоне протестов президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку главы правительства Эрика Пухаева.

В 2019 году группа депутатов выносила главе МВД Игорю Наниеву и министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Наниев подтвердил факт применения силы к  заключенным цхинвальской колонии, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. Вотум встретил противодействие спикера и президиума парламента, в результате работа парламента в октябре-ноябре 2019 года была парализована, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Стихийный митинг перед зданием кабмина в Цхинвале завершился под утро, участники акции протеста разошлись, сообщил глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Южной Осетии Заза Дриаев. "Люди под утро разошлись. Депутаты договорились, что в 11:00 (10.00 мск) собираются в парламенте. На 12:00 назначили сессию. Будем выносить вопрос отставки генерального прокурора", – привел сегодня ТАСС слова Дриаева.

Врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев сообщил, что обстановка в городе спокойная. "В настоящее время обстановка спокойная, на площади людей нет. Депутаты будет собираться на внеочередную сессию сегодня, поэтому будем держать ситуацию под контролем. Усиленные меры безопасности в столице сохраняются", – процитировал сегодня ТАСС слова Пухаева. Он добавил, что в акции протеста приняли участие от нескольких сотен до одной тысячи человек.

Число митингующих на площади в центре Цхинвала сокращается, остались около сотни человек и представители правоохранительных органов. Ситуация в целом спокойная, передал сегодня "Sputnik Осетия".

Примечание:

"Батыр Пухаев 14-й день продолжает голодовку в изоляторе Цхинвала", "Кабисов помещен под наблюдение врачей после голодовки в изоляторе", "Минюст Южной Осетии начал расследование в связи с голодовкой заключенных".

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