Жители Троицкого воздержались от требований возместить ущерб от спецоперации

28 августа 2020, 14:04

Дома в ингушском селе Троицком, где во время контртеррористической операции были убиты три человека, не получили повреждений, за исключением домовладения, в котором проходила спецоперация. Сельчане пока не обращались с требованиями о компенсации ущерба, рассказали в администрации села.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа в селе Троицком Сунженского района силовики провели контртеррористическую операцию. По данным Национального антитеррористического комитета, в перестрелке были убиты три сторонника запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а два силовика получили ранения. Один из погибших - проживавший в Северной Осетии Аслан Гадаборшев, рассказала "Кавказскому узлу" дальняя родственница убитого.

Дом на улице Шефской, где проводилась спецоперация, принадлежит семье Гандалоевых, но неизвестно, какое отношение они имеют к участникам перестрелки, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации села Троицкого. Он не исключил, что хозяева могли сдавать дом в аренду.

Одноэтажные дома в частном секторе, окружающие дом, где произошла перестрелка, не пострадали при проведении спецоперации. Их хозяева в администрацию не обращались, отметил представитель властей.

С владельцами дома связаться не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший в Троицком. Домовладение, где проводилась спецоперация, состоит из двух жилых строений и хозпостроек - чулана и навеса во дворе. Один из домов сильно разрушен, на нем видны следы пуль и огня. Другой дом внешне поврежден не сильно, в его стенах около десятка пробоин. На стенах чулана видны пулевые отверстия, навес уцелел. Во дворе стоит автомобиль-фургон, на нем также видны пулевые отверстия. Забор изрешечен пулями.

Видео с места спецоперации Следственный комитет разместил 23 августа на своем YouTube-канале. На кадрах ролика, который длится 28 секунд, показаны несколько построек во дворе домовладения. Одно из кирпичных строений почти полностью разрушено. Множество пулевых отверстий видны в стене жилого дома и кузове припаркованного во дворе фургона. Видео не сопровождается закадровым пояснением, показанные в кадре силовики также никак не комментируют разрушения.

Юрист перечислил условия для компенсации ущерба от спецоперации

Владельцы дома вправе потребовать компенсации ущерба через суд, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Владимир Постанюк. "Это касается также [ситуаций], если речь идет о каких-либо умышленных или неумышленных действиях сотрудников правоохранительных органов либо, например, МЧС. Так, при тушении пожара может быть причинён вред. Абсолютно нормально вы можете в судебном порядке обжаловать то, что произошло. Суд может признать, что ущерб был нанесен, и назначить компенсацию. Исполнители не будут нести ответственность, но государство ущерб будет компенсировать", - сообщил он

По его словам, можно и в досудебном порядке решить вопрос о компенсации, подав заявление в те органы, которые ответственны за произошедшее. Но при этом часто возникает проблема размера ущерба, поэтому её приходится решать в гражданско-правовом порядке, подавая иск в суд.

Требовать компенсации вправе люди, не причастные к стороне вооруженного конфликта с силовиками, подчеркнул Владимир Постанюк. "Главное, вы не должны быть причастны к этим обстоятельствам, вы не сторона конфликта. Единственный вопрос может встать о размере ущерба. Надо будет это доказывать. Предположим, вам повредили машину. Вы настаиваете на покупке вам новой машины, противная сторона в лице государства - ее интересы вполне может представлять прокурор - будет говорить, что машина не утрачена полностью, а возможно ее привести в исходное состояние посредством ремонта. То есть вопрос будет стоять в сумме возмещения", - пояснил он.

Если ущерб нанесен имуществу человека в тот момент, когда его подозревали в совершении преступления, а затем его вина не была доказана, то он также имеет право на компенсацию в рамках реабилитации. "Ущерб должен быть возмещен государством. Другой вопрос, что государство может потом разбираться, насколько этот ущерб можно было предотвратить, и может перенести ответственность на исполнителей", - добавил адвокат.

В качестве ответчика, по словам Постанюка, могут выступать как подразделение, которое непосредственно проводило операцию, так и ведомство, к которому относится это подразделение, а соответчиком может быть финансовое ведомство. "Финансовое ведомство тоже вполне может быть ответчиком. Вопрос в тонкостях гражданского права. Вполне возможно, вы будете привлекать казначейство региона, которое несет ответственность по всем этим вопросам, по вопросам процедуры реабилитации", - резюмировал адвокат.

Напомним, контртеррористическая операция в Троицком стала четвертой в Сунженском районе и пятой в Ингушетии с начала года. 26 августа силовики провели еще одну спецоперацию - в селе Али-Юрт Назрановского района. Там, по их данным, один из боевиков привел в действие взрывное устройство и погиб, второму удалось скрыться.

Сообщения силовиков об участившихся спецоперациях в Ингушетии отражают реальное положение дел, а рост активности боевиков связан с распространением в России идеологии радикализма, ранее предположили ветераны спецслужб Сергей Гончаров и Геннадий Гудков.

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