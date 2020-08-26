Житель Дагестана обвинен в причастности к экстремистской группировке

26 августа 2020, 07:25

Завершено расследование дела 38-летнего жителя Хасавюртовского района, обвиняемого в причастности к работе ячейки организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, сообщили 25 августа следователи.

По версии следствия, в 2017 году в Махачкале житель Хасавюртовского района вступил в ряды запрещенной в России судом ячейки религиозной экстремистской группировки "Ат-Такфир Валь-Хиджра". "Обвиняемый и другие члены экстремистской организации на собраниях призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления", – сообщило 25 августа на своем сайте следственное управление Следкома по Дагестану.

Дело в ближайшее время будет передано в суд, обвиняемому вменяется часть вторая статьи 282.2 УК РФ, сказано в сообщении.

Часть вторая статьи 282.2 УК РФ "Участие в деятельности экстремистской организации", предусматривает до шести лет лишения свободы.

Комментариев от защиты обвиненного в экстремизме жителя Хасавюртовского района или его представителей относительно заявления управления Следкома по Дагестану не поступало.

Имя обвиняемого в сообщении дагестанского управления Следкома не указано, но "Кавказский узел" писал, что 23 января ФСБ сообщила о задержании в Дагестане шести членов ячейки группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра"* - Шаина Бургуева, Алимчи Гаджиева, Нигматулу Алиева, Шахрудина Шахрудинова, Магомеда Омарова (однофамилец Багавудина Омарова) и Курбана Кадиева. Все шестеро изначально проходили в качестве свидетелей по делу Багавудина Омарова, а 25 января они стали обвиняемыми.

По версии следователей, 47-летний уроженец Махачкалы Багавудин Омаров организовал в 2013 году ячейку радикальной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. Омаров был задержан в ноябре 2018 года вместе с десятью другими заподозренными в экстремизме. Официально задержание оформили только в отношении него, остальные стали свидетелями обвинения по делу об организации экстремистского сообщества. Но на допросах в Кировском райсуде Махачкалы, который начал рассмотрение дела Омарова в декабре 2019 года, свидетели стали отказываться от показаний, которые давали во время следствия.

Напомним, ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков отметил, что группировка "Ат-Такфир валь-Хиджра"* могла пережить второе рождение. Идеи группировки поддержаны молодежью, не исключено, что ее участники имеют тесные связи с запрещенной в России по решению суда террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С тех пор, как в 2010 году группировка была признана экстремистской и запрещена в России, не только на Кавказе, но и по всей России неоднократно проводились задержания ее участников, сказала корреспонденту "Кавказского узла" британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик Джоанна Паращук. "В последние 10 лет, кажется, она заново возникает в России. По крайней мере, судя по численности арестов", – подчеркнула Паращук.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.