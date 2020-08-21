Силовики переписали данные верующих около мечети "Тангим"

21 августа 2020, 22:25

После пятничного намаза в районе махачкалинской мечети "Тангим" прошел рейд, силовики останавливали автомобили и переписывали личные данные.

"Кавказский узел" информировал, что силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе махачкалинской мечети "Тангим". В конце марта мечеть закрылась из-за эпидемии коронавируса, но с возобновлением пятничных богослужений возобновились и еженедельные проверки силовиков. Очередная проверка прошла 14 августа.

Сегодня силовики провели очередной рейд у мечети "Тангим". Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов, мобильные посты силовиков располагались в трех локациях, что позволяло контролировать отъезжающие от мечети машины. Всего силовиков было около 40, заявил Юсупов.

Как обычно, правоохранители останавливали машины верующих и проверяли документы, записывали данные водителя и машины. Пешеходов такие проверки не коснулись, отметил Идрис Юсупов.

Сотрудник пресс-службы МВД Дагестана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники полиции занимались охраной общественного порядка в местах массового скопления людей.

Верующие неоднократно жаловались, что их данные записывают для постановки на профучет. МВД Дагестана еще в марте 2017 года заявляло об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист". Однако эта практика в несколько смягченной форме сохраняется в республике до сих пор, указали в августе представители Правозащитного центра "Мемориал".

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидивов преступлений, отмечается в справке "Профучет в МВД РФ", подготовленной "Кавказским узлом".