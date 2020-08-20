Обыски в региональном Министерстве финансов. Фото пресс-службы МВД Ингушетии https://06.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20910391

20 августа 2020, 14:34

В здании Минфина Ингушетии прошел обыск

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли сегодня документацию Минфина Ингушетии и Республиканского онкологического диспансера.

Как писал "Кавказский узел", министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев и его подчиненный, бывший начальник отдела компенсационных выплат Минфина Ингушетии Ваха Берсанов, получили в 2019 году по пять лет лишения свободы по делу о нецелевом расходовании двух миллиардов рублей. Оба чиновника были объявлены в розыск. Цечоева задержали в декабре 2019 года. Он попал в больницу, и в июле суд перевел бывшего министра под домашний арест.

Сегодняшние обыски в зданиях министерства финансов и онкологического диспансера имени Ведзижева прошли в рамках уголовных дел, сообщила пресс-служба МВД Ингушетии, не уточнив, по каким статьям они возбуждены. Речь идет о тех, кто "не может самостоятельно вынуть руки из карманов государства", говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте республиканского управления Следкома, по состоянию на 14.31 мск 20 августа, не появилось информации о том, с какими уголовными делами связаны сегодняшние обыски, а на сайте Минфина Ингушетии отсутствуют комментарии относительно изъятия документов.

Примечание:

"Источники сообщили о госпитализации бывшего министра труда Ингушетии", "Глава Минприроды Ингушетии освобожден от должности после трех месяцев работы", "Полиция назвала причины задержания бывшего министра спорта Ингушетии".

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