Василий Бондарь. Фото: Светлана Кравченко для "Кавказского узла"

19 августа 2020, 01:57

Сочинский блогер арестован после акции в поддержку жителей Хабаровска

Суд в Сочи отправил на сутки под арест блогера Василия Бондаря, признав его виновным в организации акции "Покорми голубей" в поддержку протестующих жителей Хабаровска.

Как писал "Кавказский узел", блогер "Открытого микрофона" Василий Бондарь стал свидетелем попытки задержания правоохранителями блогера "Открытого микрофона" Александра Кречетова, который 15 августа снимал происходящее на акции "Покорми голубей" в Сочи во время акции в поддержку протестующих жителей Хабаровска. По его словам, он стоял рядом с Кречетовым, когда увидел, что к ним направляется сотрудник правоохранительных органов. Участники акции заступились за блогера.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона другого члена ЛДПР, Михаила Дегтярева. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходят в разных городах Юга России.

Суд Центрального района Сочи 18 августа отправил на сутки под арест блогера Василия Бондаря. Суд установил, что «Василий Бондарь организовал и... провел несанкционированное публичное мероприятие в форме пикета с участием семи граждан и одного несовершеннолетнего ребенка".  Участники акции демонстрировали "листы бумаги формата А 4 с буквами, образующими слово «Хабаровск», а также... флаг Хабаровского края", следует из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Суд счел, что Бондарь нарушил ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении, - прим. "Кавказского узла"). Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 суток ареста.

Василий Бондарь сказал корреспонденту "Кавказского узла", что свою вину в суде не признал. По словам блогера, в суде он указал, что не мог никого организовать, так никто из присутствующих на площади 15 августа ему не был знаком. 

По словам Бондаря, повестка в полицию стала для него неожиданностью. Блогер сказал, что 17 августа его вызвали в отделение полиции на улицу Кубанскую и объявили, что он обвиняется в организации несанкционированной акции. "Мои пояснения, что я никаких акций не проводил, были безуспешны", - сказал Бондарь. По его словам, в полиции его продержали почти до полуночи и потом ему пришлось ночью добираться в другой конец города пешком. 

Блогер также рассказал, что направил 18 августа жалобу на решение суда о штрафе после акции 1 августа. В ней он указал, что истинной причиной своего задержания считает "предвзятое отношение (полицейского)" (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Василий Бондарь, имеющий инвалидность, был оштрафован на 4 тысячи рублей после задержания во время акции 1 августа в поддержку жителей Хабаровска. Очевидцы заявили о безосновательном задержании блогера, а юристы рекомендовали обжаловать решение суда и подать жалобу на действия полицейских.

Пресс-секретарь Центрального районного суда Сочи подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Бондарь был арестован. "Срок наказания Бондаря Василия Николаевича исчисляется с момента фактического доставления в Центральный районный суд Сочи, то есть с 10.30 мск 18 августа", - сказал он. По словам пресс-секретаря, постановление может обжаловано в течение 10 суток со дня оглашения постановления.

Свидетель попытки задержания блогера Кречетова Евдокия Гордеева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в зал суда  ее не пустили. По словам активистки, полицейский ей сказал, что "не нужны свидетели в суде".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Два участника акций солидарности с хабаровчанами задержаны в Краснодаре", "Волгоградцы выразили солидарность с участниками пикетов в поддержку хабаровчан", "Попытка поддержать хабаровчан обернулась для трех краснодарцев арестом". 

Автор:  Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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