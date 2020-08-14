Пользователей соцсетей разгневали извинения Караева за задержания в Белоруссии

14 августа 2020, 20:06

Министр внутренних дел Белоруссии, уроженец Владикавказа Юрий Караев выразил сожаление, что при разгоне акций протеста пострадали "случайные люди". Пользователей соцсетей возмутили слова Караева и действия его подчиненных. Караев пытается действовать "наименее жестко", заявил глава осетинской общины Москвы.

Как сообщал "Кавказский узел", массовые протесты начались в Белоруссии после того, как избиркомом огласил итоги президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Участники протестов считают эти результаты сфальсифицированными. Акции протеста жестко подавляются силовиками. В осетинском сегменте Facebook поспорили об оценке действий главы МВД Белоруссии, уроженца Северной Осетии Юрия Караева.

Власти Белоруссии пошли на применение силы и в отношении журналистов, в том числе российских изданий. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев вечером 13 августа дал интервью государственному телеканалу ОНТ. Получасовой сюжет с ответами Караева на вопросы о происходящих в стране акциях протеста опубликован в YouTube, в названии ролика анонсированы "извинения министра".

Министр оправдал жесткие действия силовиков по отношению к протестующим. По словам Караева, его подчиненные во время акций протеста "выполняли свой долг", так как демонстранты не всегда вели себя мирно.

"Совершались набеги на ОМОН, этому есть примеры на видео. Строятся баррикады - это уже оборонительные сооружения из контейнеров. Вырывают скамейки с остановок, цветочные тумбы переворачивают, то есть строят какие-то сооружения, чтобы держаться в них. Это разве мирная акция протеста? Когда приносят с собой файеры, петарды (...) такие фейерверки, которые летят на 150 метров, кладут на землю и направляют в сторону сотрудников внутренних дел", - заявил Караев в интервью.

Анонсированные телеканалом "извинения министра" касались только тех людей, которые случайно оказались в числе задержанных. Он признал, что силовики задерживали тех, "кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить". "За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Караев, отметив, что он "вообще не кровожадный человек".

Еще до выборов и массовых столкновений с силовиками на улицах белорусских городов российский историк и религиовед Андрей Зубов опубликовал текст, озаглавленный "Открытое письмо белорусского милиционера министру внутренних дел". Имя и звание автора обращения в публикации не приводятся. По словам Зубова, текст был прислан ему из Минска. Автор обращения особо отметил происхождение Караева. "Вы же человек "с гор", кавказец, там воспитывают мужчин. <...> вы помните ещё законы горцев, предков?! Мужиков за это и уважают! <...> Всего один приказ, и мы все - в истории новой и по настоящему независимой страны! Еще пара дней акций, и мы не выйдем сами", - сказано в обращении.

Юрий Караев добавил, что силовики уже освобождают задержанных во время акций протеста журналистов и случайных людей. Обращаясь к журналистам, глава МВД посоветовал им "не лезть в самое пекло". В том же интервью министр пожаловался, что его подчиненные подверглись "травле" в соцсетях.

Пользователи сетей резко раскритиковали слова Караева, указав, что извинений за задержания и избиения "случайных людей" недостаточно. "Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев принес извинения за то, что во время подавления протестов травмы от силовиков получили случайные люди. Это вообще-то преступление, и за них надо не извиняться, а отвечать перед законом!" - написал в своем аккаунте вTwitter George Costanza.

"Караев извинился за избиения невинных, но нет оправдательных приговоров. Караев ни перед кем и не извинился, короче", - считает белорусский журналист Maksim Khliabets. "Вот так просто: простите за травмы и увечья, случайно причинённые, и давайте жить дальше", - отмечает Serg Wысоцкий. "Про дичайшие пытки граждан Караев не счел нужным ничего сказать?" - возмутился Ivan Avierčanka. Эти комментарии также оставлены авторами в их аккаунтах вTwitter.

"Он не кровожадный. Расходимся, тут все хорошо", - иронично написал под видеозаписью интервью Караева на YouTube Anatoli Topal.

Полковник запаса ФСБ, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призвал Караева уйти в отставку. "Погоны сними и уходи немедленно! Это самое лучшее для народа и страны, что ты можешь сделать!" - написал Гудков в своем Twitter.

Юрий Караев старается "наименьшим образом нанести вред белорусскому народу" при подавлении акций протеста в Минске и других городах страны. Такое мнение, в свою очередь, выразил лидер осетинской общины Москвы Алан Абаев, комментируя претензии белорусов к Караеву. "Всегда сложно против своего народа, (...) он человек военный, выполняет приказ. Он старается наименее жёстко действовать, насколько у нас информация есть. (...) Мы в него верим", - процитировало Абаева издание "Подъём".