Молов отверг обвинения по делу о беспорядках в Кенделене

13 августа 2020, 18:14

Гособвинитель запросил для жителя Кабардино-Балкарии Рамазана Молова четыре года колонии за нападение на бойца ОМОНа. Молов заявил, что сам был избит силовиками, принявшими его за активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", рассмотрение дела жителя селения Псыкод Рамазана Молова в суде началось 15 января. Молов пытался скрыться от правоохранителей во время беспорядков в Кенделене и нанес тяжкую травму бойцу ОМОН, заявили в суде потерпевший и его коллеги. Силовики, дежурившие на месте беспорядков в Кенделене, рассказали суду, как автомобиль Молова сбил полицейского.

19 сентября 2018 года, шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. По данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 – задержаны. Вскоре после событий в Кенделене глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков был отправлен в отставку. В материале "Кавказского узла" "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления" рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

Молов рассказал, что случайно оказался в Заюково

На сегодняшнем заседании в Баксанском районном суде Рамазан Молов рассказал об обстоятельствах, при которых он оказался в районе селения Заюково 19 сентября 2018 года. Подсудимый сообщил, что тогда работал на двух работах: ночью - охранником, а днем занимался частным извозом на своем автомобиле.

"Примерно в 09.40 19 сентября меня наняли пассажиры, которые ехали в Тырныауз. Договорились об оплате в одну тысячу рублей. Где-то через час мы были в районе селения Заюково, где увидели большое скопление людей и машин, а впереди них со стороны Кенделена стояла шеренга омоновцев. Меня предупредили, что дорога перекрыта, дальше ехать нельзя", - рассказал Молов.

По словам обвиняемого, он остановил машину и стал ждать. Пассажиры, немного посидев в салоне, вышли, вскоре Молов потерял их из виду. Пока Молов ждал пассажиров, начались столкновения с полицией. Шеренга омоновцев начала двигаться вперед, наступая на собравшихся, люди побежали врассыпную. Чтобы уберечь машину, Молов сдал назад, но смог отъехать только на полметра из-за лежавшего рядом бревна. В какой-то момент в его машину сел молодой человек, бежавший от омоновцев.

"Я даже не успел его рассмотреть, он выскочил и побежал дальше. И буквально сразу после этого по машине стали бить дубинками: сначала по капоту, потом по лобовому стеклу. А потом стали бить меня", - заявил Молов.

По его словам, один из силовиков залез в машину, чтобы бить его в салоне. Ему сломали левую руку, потом вытащили из автомобиля и потащили к "Уралу" и заставили влезть в кузов, где лежали другие задержанные. На этой спецмашине их довезли до Баксана, где Молова положили в больницу, на руку наложили гипс.

Подсудимый заявил об оговоре силовиками

Подсудимый подчеркнул, что не причинял никому из силовиков телесных повреждений. "Я настолько ничего не делал, что не ожидал, что ко мне будет применена физическая сила. Я сидел за рулем, не имея возможности поднять голову, и только закрывал ее руками. Тот, кто меня бил, не падал, ничего с ним не случилось. Он же выволок меня из машины и потащил к "Уралу"", - уточнил Рамазан Молов.

Обвиняемый также сказал, что бившие его силовики были в масках, и опознать их он не может. Свое уголовное преследование Молов счел способом "самозащиты" силовиков. "Мне кажется, они избрали такой способ самозащиты для того, чтобы не отвечать за превышение должностных полномочий, за то, что сломали мне руку, причинили сотрясение головного мозга, и ушиб легкого", - заявил Рамазан Молов.

Он подчеркнул, что омоновец Черкесов опознал его по прошествии года после событий в Кеделене. При этом Черкесов, как отметил Молов, мог видеть его паспорт, который был у следователя, а также фотоснимки, которые были в изъятом следствием телефоне, да и просто рассмотреть обвиняемого накануне опознания в здании следственного комитета. Травму Черкесову мог нанести и другой человек, добавил Молов.

Гособвинитель спросил у Молова, почему у него в машине оказался кабардинский флаг, но Молов заявил, что флага у него не было.

Потерпевший Черкесов, в свою очередь, заявил, что заметил Молова еще в толпе, когда тот размахивал зеленым черкесским флагом. По словам потерпевшего, Молов был во втором ряду шествия, на расстоянии от 45 до 70 метров от Черкесова, находившегося во втором ряду шеренги омоновцев.

Адвокат Бэла Даутокова попросила суд приобщить к материалам уголовного дела медицинские справки о получении Моловым травм: перелома руки, сотрясения головного мозга. Суд удовлетворил ходатайство. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о вызове в суд свидетеля, который чинил разбитую машину Молова после событий в Кенделене, а также в ходатайстве об истребовании медицинской карты Черкесова из больницы, куда тот был доставлен 19 сентября 2018 года.

Обвинение не объяснило противоречий в доказательствах, указала защита

Выступивший в прениях прокурор рассказал о событиях 19 сентября 2018 года в районе селения Заюково. Он привел показания всех свидетелей, сотрудников ОМОНа, которые в суде говорили, что видели, как Молов, сдавая назад, повредил ногу Черкесову, заместителю командира 2-й оперативной роты ОМОНа. Прокурор заявил, что считает вину Молова полностью доказанной, и попросил для него четыре года колонии общего режима.

Обвинение ограничилось зачитыванием показаний свидетелей, но не дало никакой оценки имеющимся в них противоречиям, указала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бэла Даутокова. Защита выступит в прениях 17 августа, после чего суд удалится для вынесения приговора, сообщила она.

Даутокова также сказала, что назначенное на 5 августа судебное заседание по делу Рамазана Молова не состоялось из-за того, что в здании суда отключилось электричество. На судебном заседании 29 июля обвинение закончило представлять доказательства. Судом были исследованы все письменные материалы дела. Ранее в судебном процесс был длительный перерыв в связи с режимом ограничений, а также болезнью подсудимого.