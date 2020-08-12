Ставропольский фермер потребовал от силовиков расследовать захват его предприятия

12 августа 2020, 01:15

Правоохранители возбудили пять уголовных дел в связи с рейдерским захватом сельхозпредприятия «Янкуль» в Ставропольском крае, однако все они не расследуются, заявил фермер Михаил Шевченко на одиночном пикете.

Как писал "Кавказский узел", житель Ставрополья Михаил Шевченко в ноябре и декабре 2019 года проводил в Москве голодовку и ежедневные одиночные пикеты, требуя от правоохранителей разобраться с ситуацией с рейдерским захватом его предприятия. Ставропольские правоохранители не отреагировали на его обращения, пояснил фермер. 3 декабря неизвестный напал на Шевченко с ведром зеленки. По словам фермера, при нападении он не пострадал, а стоявшие неподалеку полицейские не смогли догнать нападавшего. 14 декабря Шевченко прекратил акцию.

Шевченко вышел на одиночный пикет 11 августа возле здания краевой прокуратуры в Ставрополе, предал корреспондент "Кавказского узла". Дело о рейдерском захвате земель его сельскохозяйственного предприятия «Янкуль» не расследуется, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Шевченко.

По словам фермера, пикет приурочен к годовщине первой голодовки, которую он начал 8 августа 2019 года. Тогда, напомнил Шевченко, не дождавшись реакции от правоохранителей, он вышел на пикет на площади Ленина в Ставрополе.

По словам Шевченко, за прошедший год было возбуждено пять уголовных дел по факту захвата сельхозтехники и земли, а также угроз фермеру, однако все они не расследуются. «Я вышел, чтобы привлечь внимание общественности к бездействию органов следствия», - рассказал Шевченко. По его словам, за последний год он получил пять отписок из прокуратуры, в которых говорилось, что расследование дел приостанавливается и возвращается на доследование в полицию. "В прошлом году была создана спецгруппа, состоящая из представителей Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Ставропольской краевой прокуратуры, однако это ни на что не повлияло", - сказал он.

По словам фермера, он давал показания и сообщал имена предполагаемых рейдеров, однако все уголовные дела возбуждены «в отношении неустановленных лиц». «Я рассказывал, куда технику загнали, где проживает тот, кто угрожал мне. Но без толку», - рассказал Шевченко. По его словам, он хочет добиться, чтобы все уголовные дела были объединены в одно производство.

Место проведения пикета выбрано неслучайно, продолжил фермер. Он сказал, что надеется на ставропольского прокурора Александра Лоренца, который был назначен в конце прошлого года. По мнению Шевченко, новый прокурор не оставит без внимания его дело.

Президент Владимир Путин назначил на должность прокурора Ставропольского края на пятилетний срок государственного советника юстиции 3 класса Александра Лоренца, сообщила 26 декабря 2019 года Генпрокуратура России на своем сайте.

Несмотря на то, что претензии Шевченко касаются работы полиции и прокуратуры, в руках фермер держит плакат с обращением к президенту России и названием YouTube-канала Шевченко.

«Путин - гарант всего. Кроме того, семья (предполагаемого захватчика земель) представлена в [силовых и властных структурах и контролирующих органах]», - прокомментировал фермер.

Адвокат фермера Виталий Зубенко также отметил бездействие следствия. «Поддерживаю акцию Михаила. Дело тормозится на уровне районной прокуратуры. Наши жалобы не рассматриваются», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Зубенко.

Сотрудники прокуратуры не отреагировали на пикет. К Шевченко подошли полицейские, они узнали цель мероприятия, забрали плакат, но позже вернули его под расписку. «Полицейские сказали, что это вещдок. Но изъять не могут, поэтому требуют отдать плакат по завершении пикета. С таким сталкиваюсь впервые», - сказал фермер.

Акция не привлекла особого внимания горожан, сказал Шевченко. «Основная масса прохожих не реагирует. Но водители сигналят – я стою рядом с дорогой», - рассказал фермер.

Проходивший мимо пикетчика студент Александр сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ранее не слышал историю Шевченко, однако после того, как увидел название его YouTube-канала, ему стала интересна судьба фермера. «Посмотрел несколько видео, почитал в интернете. Очень странно, что правоохранительная система никак не реагирует после стольких пикетов, в частности, напротив здания ФСБ в Москве», - считает он.

Менеджер IT-компании Наталия, проходившая мимо здания краевой прокуратуры, сделала несколько фотографий Шевченко, чтобы показать их родственникам. «Активность населения в последнее время невысокая... Михаилу желаю стойкости и победы в судах», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской считает, что в Ставропольском крае сложно добиться чего-то значимого по подобным делам. «Михаилу Шевченко остается только распространять информацию в средствах массовой информации и снова пытаться ее выводить на федеральный уровень. Юридически документы подписаны, а доказательств давления нет. Хотя объективное следствие могло бы его зафиксировать, есть соответствующие методы оперативно-розыскной работы, и они срабатывают, когда это нужно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рекомендовал Шевченко обратиться в общественные структуры, например, попытаться использовать ресурс бизнес-омбудсмена Ставропольского края Кирилла Кузьмина и общественно-политические организации, а также организовать сбор под петицией на сайте change.org. "Если последовательно эти ресурсы начать задействовать, то шансы на благополучный исход дела в пользу пострадавшего возрастут», - предположил Ледовской.

Комментариями Главного управления МВД по Ставропольскому краю и прокуратуры Ставропольского края «Кавказский узел» пока не располагает.