Большинство старожилов лагеря в Кулларе вернулось на родину

11 августа 2020, 18:17

262 гражданина Азербайджана выехали сегодня на родину из лагеря в Дагестане, своей очереди ожидают еще около 500 человек. Представитель организации азербайджанцев Афиг Аллахвердиев раскрыл схему, по которой новоприбывшие пересекали границу в обход старожилов лагеря.

Как писал "Кавказский узел", обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют на родину группами каждую неделю, обычно отправка происходит по вторникам. 4 августа в Азербайджан смогли вернуться 160 человек, после чего в палаточном и стихийном лагерях в Дагестане осталось около 250 человек, однако к 10 августа число людей в официальном временном пункте и стихийном палаточном лагере близ селения Куллар увеличилось до 700.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая.

В лагерь прибывают новые обитатели

Сегодня 262 гражданина Азербайджана были доставлены автобусами из лагеря в Кулларе к пропускному пункту на российско-азербайджанской границе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в Министерстве по национальной политике и делам религии Дагестана. По его словам, лагерь продолжает пополняться все новыми людьми. Питанием их обеспечивают совместно российские и азербайджанские власти, пояснил чиновник.

По данным министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова, возвращения на родину ожидают около 500 человек, информировал сегодня ТАСС. "Отправка очередной группы на родину планируется через неделю", - уточнил Муслимов.

Только за последние сутки в лагерь прибыло около 250 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. Он указал, что места в лагере по-прежнему хватает не всем. "Места в палатках уже заняты новыми людьми. В городке сейчас около ста женщин. Сотни человек находятся вокруг лагеря", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

Он располагает данными о большем числе граждан Азербайджана в Дербентском районе, сем Миннац Дагестана. В официальном лагере близ Куллара после отправки очередной партии азербайджанцев сегодня остались 300-350 человек, еще 400 находятся вокруг лагеря, сообщил Аллахвердиев.

Большинству старожилов лагеря удалось вернуться на родину

По его словам, в лагере остаются лишь около пяти человек, которых можно отнести к старожилам. "Это люди, приехавшие полтора и более месяца назад. Но в силу разных причин они вовремя не зарегистрировались и поэтому пока не уехали. Надеемся, при следующей отправке их включат в состав группы", - отметил Аллахвердиев.

Ранее обитатели лагеря в Кулларе жаловались, что вновь прибывшие отправляются на родину через несколько дней, а старожилы вынуждены подолгу дожидаться этой возможности.

По данным зампредседателя региональной Национальной культурной автономии, водители микроавтобусов зарабатывали деньги на первоочередной отправке новоприбывших на родину.

"Женщин и детей, по общей договоренности, пропускали вне очереди. Прознав про это, некоторые водители микроавтобусов решили сделать деньги. Они набирали группу женщин, которые хотели вернуться в Азербайджан, в разных регионах страны и за двойную цену доставляли их к лагерю. При этом обещали, что в лагере они проведут всего один день, и потом их довезут до границы. Видимо, водители посчитали, что нашли хороший заработок", - рассказал Аллахвердиев.

Он уточнил, что ежедневно такими рейсами в лагерь подвозили по 20-30 женщин, а накануне отправки - сразу 100. Однако в число 262 вернувшихся в Азербайджан сегодня вошли только 62 женщины.

Авиаперелет остается дорогостоящей альтернативой пересечения границы

Открытия границы дожидается множество людей, добавил Афиг Аллахвердиев. "В день только мне одному поступает по 200-300 звонков или сообщений с вопросами, как можно пересечь границу. К тому же сейчас уже начинается учебный год, людям надо успеть либо вернуться с детьми домой, либо же подготовить своих детей к школе, закупиться всем необходимым. Поэтому важно, чтобы границу как можно скорее открыли, и люди могли без проблем ее пересекать", - сказал он.

Прямые авиарейсы из России в Баку очень редки, билеты на них раскупаются в считанные минуты, поэтому многие вынуждены лететь в Азербайджан с несколькими пересадками, отметил Аллахвердиев. "Возвращение на самолете в Баку из России с пересадками обходится очень дорого. На днях, например, один из моих знакомых улетел в Молдавию, оттуда в Стамбул, и потом уже пересел на самолет до Баку. На все это уходит больше одного дня, а обошлось это в 35 тысяч рублей", - рассказал он.

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