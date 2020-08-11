Куллар. Дагестан. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=FvC3Fw73mK4&feature=emb_logo

11 августа 2020, 18:17

Большинство старожилов лагеря в Кулларе вернулось на родину

262 гражданина Азербайджана выехали сегодня на родину из лагеря в Дагестане, своей очереди ожидают еще около 500 человек. Представитель организации азербайджанцев Афиг Аллахвердиев раскрыл схему, по которой новоприбывшие пересекали границу в обход старожилов лагеря.

Как писал "Кавказский узел", обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют на родину группами каждую неделю, обычно отправка происходит по вторникам. 4 августа в Азербайджан смогли вернуться 160 человек, после чего в палаточном и стихийном лагерях в Дагестане осталось около 250 человек, однако к 10 августа число людей в официальном временном пункте и стихийном палаточном лагере близ селения Куллар увеличилось до 700.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая.

В лагерь прибывают новые обитатели

Сегодня 262 гражданина Азербайджана были доставлены автобусами из лагеря в Кулларе к пропускному пункту на российско-азербайджанской границе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в Министерстве по национальной политике и делам религии Дагестана. По его словам, лагерь продолжает пополняться все новыми людьми. Питанием их обеспечивают совместно российские и азербайджанские власти, пояснил чиновник.

По данным министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова, возвращения на родину ожидают около 500 человек, информировал сегодня ТАСС. "Отправка очередной группы на родину планируется через неделю", - уточнил Муслимов.

Только за последние сутки в лагерь прибыло около 250 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. Он указал, что места в лагере по-прежнему хватает не всем. "Места в палатках уже заняты новыми людьми. В городке сейчас около ста женщин. Сотни человек находятся вокруг лагеря", - рассказал Афиг Аллахвердиев.

Он располагает данными о большем числе граждан Азербайджана в Дербентском районе, сем Миннац Дагестана. В официальном лагере близ Куллара после отправки очередной партии азербайджанцев сегодня остались 300-350 человек, еще 400 находятся вокруг лагеря, сообщил Аллахвердиев.

Большинству старожилов лагеря удалось вернуться на родину

По его словам, в лагере остаются лишь около пяти человек, которых можно отнести к старожилам. "Это люди, приехавшие полтора и более месяца назад. Но в силу разных причин они вовремя не зарегистрировались и поэтому пока не уехали. Надеемся, при следующей отправке их включат в состав группы", - отметил Аллахвердиев.

Ранее обитатели лагеря в Кулларе жаловались, что вновь прибывшие отправляются на родину через несколько дней, а старожилы вынуждены подолгу дожидаться этой возможности.

По данным зампредседателя региональной Национальной культурной автономии, водители микроавтобусов зарабатывали деньги на первоочередной отправке новоприбывших на родину.

"Женщин и детей, по общей договоренности, пропускали вне очереди. Прознав про это, некоторые водители микроавтобусов решили сделать деньги. Они набирали группу женщин, которые хотели вернуться в Азербайджан, в разных регионах страны и за двойную цену доставляли их к лагерю. При этом обещали, что в лагере они проведут всего один день, и потом их довезут до границы. Видимо, водители посчитали, что нашли хороший заработок", - рассказал Аллахвердиев.

Он уточнил, что ежедневно такими рейсами в лагерь подвозили по 20-30 женщин, а накануне отправки - сразу 100. Однако в число 262 вернувшихся в Азербайджан сегодня вошли только 62 женщины.

Авиаперелет остается дорогостоящей альтернативой пересечения границы

Открытия границы дожидается множество людей, добавил Афиг Аллахвердиев. "В день только мне одному поступает по 200-300 звонков или сообщений с вопросами, как можно пересечь границу. К тому же сейчас уже начинается учебный год, людям надо успеть либо вернуться с детьми домой, либо же подготовить своих детей к школе, закупиться всем необходимым. Поэтому важно, чтобы границу как можно скорее открыли, и люди могли без проблем ее пересекать", - сказал он.

Прямые авиарейсы из России в Баку очень редки, билеты на них раскупаются в считанные минуты, поэтому многие вынуждены лететь в Азербайджан с несколькими пересадками, отметил Аллахвердиев. "Возвращение на самолете в Баку из России с пересадками обходится очень дорого. На днях, например, один из моих знакомых улетел в Молдавию, оттуда в Стамбул, и потом уже пересел на самолет до Баку. На все это уходит больше одного дня, а обошлось это в 35 тысяч рублей", - рассказал он.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на Южном Кавказе и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджанцы на границе Дагестана столкнулись с равнодушием Баку", "Обитатели стихийного лагеря в Кулларе заявили о трудностях переезда в палатки", "Обитатели лагеря в Кулларе критикуют принцип составления списков на выезд".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Реклама
Лента новостей

12 августа 2020, 04:29

12 августа 2020, 04:16

12 августа 2020, 04:02

  • Суд отправил Романа Шевченко под домашний арест

    Фермер и депутат Роман Шевченко, обвиняемый в покушении на убийство и самоуправстве, отправлен под домашний арест. Конфликт со стрельбой в поле произошел потому, что Шевченко защищал свой урожай, заявил его адвокат Сергей Куницкий. Адвокат потерпевших сотрудников сельхозпредприятия "Дельта-Агро" Сергей Швецов сообщил о многочисленных жалобах на поведение Шевченко, на которые не реагировали правоохранители.

12 августа 2020, 03:39

  • Искусство кубачинских ювелиров оказалось под угрозой исчезновения

    Кубачинский художественный комбинат, на котором введена процедура банкротства, не сможет возобновить работу без государственной поддержки. Если предприятие не заработает, то народный промысел, которым издавна славилось дагестанское село Кубачи, исчезнет, уверены местные ювелиры. Сельская молодежь не видит перспектив в занятии ремеслом и уезжает из родных мест.

12 августа 2020, 02:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи