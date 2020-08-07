Минздрав Абхазии сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом

07 августа 2020, 18:36

За минувшие сутки коронавирус подтвержден у шести человек в Абхазии, на лечении в Гудаутской больнице находятся 40 пациентов с СOVID-19. Рост числа заболевших Минздрав Абхазии связал с несоблюдением санитарных норм в сухумской больнице, а не с наплывом туристов после открытия границы с Россией.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. За первые сутки границу в обоих направлениях пересекли более 7,5 тысячи человек. К 4 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба Сочинской таможни. Власти Абхазии и России готовятся к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы, заявили в Минздраве.

Открытие границы для всех желающих произошло на фоне увеличения числа инфицированных COVID-19 в Абхазии, указал замглавы Минздрава республики Алхас Конджария. По его словам, больницы не готовы к резкому росту числа пациентов из России. В случае заражения российских туристов в Абхазии их направят на лечение в Дагомыс, заявил 4 августа Минздрав России.

Увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Абхазии не связано с открытием границы с Россией, заявила сегодня начальник лечебного управления Минздрава Абхазии Саида Делба. "Вспышка не связана с открытием границы, это произошло до ее открытия из-за несоблюдения санитарных норм в городской клинической больнице Сухуми. До того санитарно-эпидемиологическая обстановка в Абхазии была стабильной", - приводит слова Саиды Делба ТАСС. Она отметила, что 6 августа коронавирус был подтвержден у пяти человек, в Гудаутской больнице лечение проходят 40 пациентов c COVID-19, в том числе четверо детей. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Абхазии COVID-19 подтвержден у шести человек, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 120. 37 заболевших выздоровели, три пациента умерли, говорится в сообщении Минздрава Абхазии в Facebook.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Абхазию въезжают около 30 тысяч человек, сообщил сегодня заместитель начальника погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рудольф Циба. "До 200 тысяч человек заехало в Абхазию через границу с Россией с 1 августа", - цитирует его слова "Sputnik Абхазия".

Число путешественников, пересекающих российско-абхазскую границу, растет ежедневно, сообщило сегодня пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По оценке ведомства, 4 августа в Абхазию въехало 20 тысяч человек, 5 августа - 30 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств, на проверку документов у каждого из пересекающих границу уходит не более трех минут, сообщила сегодня "Новая Кубань".

С сегодняшнего дня возобновилось железнодорожное сообщение с Абхазией. Поезд Москва - Сухуми будет ходить ежедневно, поезд Санкт-Петербург - Сухуми - несколько раз в неделю, сообщило сегодня РИА "Новости".

Стоимость билетов на поезд Москва - Сухуми составляет 4468 рублей за плацкартные места, 7668 рублей за места в купе и 15 441 рубль за места в СВ, время в пути - 1 день 14 часов и 53 минуты. Из Санкт-Петербурга в Сухуми поездом можно добраться за два дня девять часов и 15 минут, стоимость проезда - 6061 рубль в плацкартном вагоне и 10 437 рублей в купейном вагоне, следует из информации на сайте РЖД.

Поезда делают две остановки на российско-абхазской границе для проверки документов: один час на станции Веселое и 30 минут на станции Цандрыпш. Паспортный контроль проводится в вагоне, пишет Donnews.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".