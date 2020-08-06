06 августа 2020, 19:22

Три человека получили сроки за экстремизм в Астрахани

Астраханский суд назначил трем юношам с националистическими взглядами сроки от пяти до пяти с половиной лет за участие в деятельности экстремистского сообщества.

Как писал "Кавказский узел", два жителя Астраханской области и житель Кубани были заподозрены в создании экстремистского сообщества. 23 мая 2019 года Следком сообщил о задержании подозреваемых. Следователи обнаружили дома у подозреваемых взрывчатые вещества, "коктейли Молотова",  литературу с описанием формул создания взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, ножи и фашистскую атрибутику.

Трусовский районный суд Астрахани признал виновными в организации экстремистского сообщества и вовлечении в его деятельность, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконном изготовлении оружия трех молодых людей - 18-летнего жителя Краснодарского края, 18-летнего и 19-летнего астраханцев, сообщило сегодня Управление Следственного комитета России по Астраханской области.

Следствием и судом установлено, что трое молодых людей, имеющих радикальные националистические взгляды, создали в Астрахани организованную экстремистскую группу и привлекали в нее новых участников. Подростки изготовляли взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений. "В организованной группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Житель Краснодарского края приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, два жителя Астрахани - к пяти годам лишения свободы каждый и к штрафам в 15 тысяч рублей, наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима, отмечается в сообщении.

Максимальное наказание за  организацию экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса России) составляет четыре года лишения свободы,  за участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса России ) - два года лишения свободы, за публичные призывы к участие в экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России) - два года лишения свободы,  за незаконное приобретение и хранение оружия (часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России) - четыре года лишения свободы, за незаконное изготовление взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223 Уголовного кодекса России) - пять лет лишения свободы.

Дело поступило на рассмотрение в Трусовский районный суд 22 мая 2020 года, сегодня был вынесен приговор, говорится в карточке дела на сайте суда. Комментариями осужденных или их представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Шесть жителей Волгоградской области задержаны по делу об экстремизме", "Четверо Свидетелей Иеговы* арестованы в Астрахани", "Аналитики объяснили успехи вербовщиков ИГ* на юге России".

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