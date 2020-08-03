Соцсети раскритиковали конкурс в честь Аймани Кадыровой

03 августа 2020, 01:38

Конкурс среди школьников, посвященный матери главы Чечни Рамзана Кадырова, проводится в республике. Жители республики назвали конкурс попыткой насаждения культа семьи Кадыровых. Внимание пользователей Youtube привлек участвующий в конкурсе видеоролик, на котором девочка выражает готовность отдать свою жизнь за Аймани Кадырову.

В Чечне проводится конкурс среди школьников на лучший видеоролик, посвященный матери главы республики Аймани Кадыровой. Конкурс проводится администрацией Грозного совместно с городским департаментом образования, сообщил 2 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии.

«Конкурс приурочен ко дню рождения Аймани Несиевны, который отмечается 4 августа. Есть несколько номинаций – о жизни и деятельности президента Фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова (Аймани Кадыровой); авторское исполнение стихотворения или прозы, соответствующей тематики и видео о роли патриотизма в жизни современного школьника. Конкурс проводится среди школьников в возрасте от 10 до 17 лет [...] Победители получат дипломы участников и ценные подарки», - рассказал работник городской мэрии, добавив, что завершается конкурс 3 августа.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни раскритиковали организаторов проводимого конкурса.

"У наших предков не было принято пресмыкаться перед кем-либо, но сегодня это сделали нормой. Более того, низкопоклонство, подхалимство и открытое холуйство сегодня почитаются чуть ли не как добродетель, проявление мудрости и умении жить. Страшно представить себе, к чему мы можем прийти через одно-два поколения при таком вот подходе. Из нас просто вытравливают элементарные человеческие понятия, такие как честь, достоинство, самоуважение и так далее", - отметил Асламбек.

Лечи назвал происходящее насаждением культа семьи Кадыровых в чеченском обществе.

«Все эти конкурсы стихов, роликов, рассказов о Кадыровых-отце, сыне, теперь вот и матери - это есть насаждение культа этой семьи в нашей среде, особенно молодежной. Никогда прежде, будь-то во времена царизма, при коммунистической власти или до начала 2000-х годов, такого даже представить себе было нельзя. Сегодня это уже стало нормой, и это действительно страшно», - считает он.

«Совсем недавно был какой-то конкурс, посвященный Аймани Кадыровой и фонду (Кадырова). И там участники получили крупные денежные призы. Теперь вот объявлен уже конкурс видеороликов в честь матери Рамзана (Кадырова). На мой взгляд, это все организуют чиновники, чтобы получить с этого какие-то дивиденды и выгоду для себя. Дети и подростки - просто разменная монета в их игрищах. Они получат какой-то денежный или иной приз, а чиновники поднимутся в глазах руководства как верные последователи «пути Ахмата-хаджи», а значит, получат какие-то новые преференции и привилегии. Это их (чиновников) интерес в первую очередь, я считаю», - высказал свое мнение грозненец Султан.

Во второй декаде июля в Чечне завершился конкурс на лучшее стихотворение об Аймани Кадыровой. Занявшие первое, второе и третье места участники конкурса получили от фонда имени Кадырова – 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Еще семь призеров стали обладателями Айфонов последней модели.

Видеоролик одной из участниц конкурса вызвал также негативную реакцию у пользователей видеохостинга Youtube. "Я не боюсь смерти, сколько боюсь жизни без Аймани Несиевны. О, Всевышний, возьми мою жизнь и прибавь ее к жизни нашей матери Аймани Несиевны, потому что я не вижу ценности этого мира без нее", - говорит участница конкурса. Ролик набрал по данным на 01.37 мск сегодня, 3 августа 1253 просмотра и 17 комментариев.

"Эх, таки сломали дух чеченцев", - посетовал drughban.

"Из цикла "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство", - иронизирует Citizen of Ichkeria.

"Какой ужас! Где мы живем? Пахнуло Северной Кореей", - отметил Андрей Былинин.

"Красавица и умница. Знает толк в "тонкой политике", - пошутил Рома Романыч.

"Маразм крепчал", - считает black kat.

Ролик также получил распространение среди пользователей чеченских групп в мессенджере Whatsapp. «Конкурс на лучший подхалимаж», - охарактеризовал конкурс один из пользователей. "Очуметь", - отметил другой пользователь.

По мнению жительницы Чечни Заремы, подобные ролики "это полный маразм и абсурд". "Чему родители учат сейчас своих детей? Кем они потом вырастут, какие у них будут моральные принципы при таком вот подходе к жизни?", - задается она вопросом.

Напомним, что вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова является президентом Фонда Кадырова со дня его основания в 2004 году. Ее сын, глава Чечни Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Ранее юристы указали, что закон требует особого документирования передачи средств от фонда Кадырова государственным ведомствам, поскольку это ставит под сомнение прозрачность бюджета Чечни.