Учения аэромобильных групп Южного военного округа. Фото: пресс-служба ЮВО https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12255787@egNews

02 августа 2020, 10:20

Более 1500 российских военных приняли участие в учениях в Армении

Военнослужащие российской базы, дислоцированной в Армении, отработали навыки уничтожения условного противника в горах с помощью истребителей и беспилотников.

По данным пресс-службы Южного военного округа, учения прошли на горном полигоне «Алагяз» при участии авиации и мотострелковых подразделений российской военной базы.

102-я российская военная база находится в городе Гюмри в Армении. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года, сообщило агентство "Красная весна". 

В учебных боях приняли участие более полутора тысяч военнослужащих, было задействовано 500 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и беспилотные летательные аппараты, информировал 1 августа со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Интерфакс-Юг".

Истребители МиГ-29 российской авиабазы выполнили задачи по огневому прикрытию батальонной тактической группы, летчики уничтожили командный пункт условного противника, сообщило Минобороны России на своем сайте.

Отметим, учения российских военных в Армении проходят на фоне обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана. По версии армянской стороны, причиной вооруженного столкновения 12 июля стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2019 года российские военные на учениях на полигоне Баграмян в Армении отработали  новую систему управления боем.

Примечание:

"Разведчики провели антитеррористические учения в горах Абхазии", "Около 1500 военнослужащих Каспийской флотилии подняты по тревоге", "Аналитики назвали рядовыми масштабные учения на юге России".

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