Здание администрации Краснодарского края © Елена Синеок, ЮГА.ру

30 июля 2020, 20:58

Дольщик задержан на одиночном пикете в Краснодаре

Дольщик "Жемчужины" Владимир Дорофеев был задержан у здания администрации Краснодара, где он установил палатку и стоял с плакатом. Адвокат Дорофеева пожаловался на применение силы в полиции и недопуск к подзащитному.

Как писал "Кавказский узел", два корпуса ЖК "Жемчужина" планировалось сдать в четвертом квартале 2016 года, а еще один - во втором квартале 2017, но этого так и не произошло. Дольщики, вложившие деньги в строительство этого ЖК, принимали участие в акциях протеста вместе с другими обманутыми дольщиками региона.

Руководитель компании "СтройМеталлИнвест" был заключен под стражу по подозрению в хищении денег, вложенных дольщиками в строящееся жилье, в ноябре 2017 года. Эта компания занималась строительством в Краснодаре ЖК "Жемчужина".

Дольщик ЖК "Жемчужина" Владимир Дорофеев проводил одиночный пикет у здания администрации Краснодара, установив на площади палатку. Он стоял с плакатом: "Стройка стоит! Администрация молчит! Участок под паркинг выставляется на торги! Помогите восстановить справедливость! ЖК Жемчужина". К активисту подошли полицейские и попросили проследовать с ними в отдел, поскольку они усмотрели в действиях дольщика нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация или проведение публичного мероприятия без уведомления), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян.

По его словам, он отправился в участок вместе с Дорофеевым, где на активиста составили протокол.

"Потом мы вместе с ним поехали в УВД по Западному округу, где меня пропустили на КПП, записали мои данные, я выписал ордер. Сотрудник полиции составил протокол о доставлении, об изъятии палатки, об административном правонарушении. Через 15 минут нас пригласили в кабинет. Там находились сотрудники, один из них начал выталкивать меня из кабинета и требовать, чтобы я покинул "режимный объект", - утверждает Аванесян.

Адвокат сообщил, что "сразу же написал заявление в отношении сотрудника полиции и зарегистрировал его в дежурной части УВД". "Там на каждом шагу камеры, можно посмотреть, как сотрудник применяет ко мне физическую силу: хватает за руки, толкает в грудь", - заявил Аванесян.

Он отметил, что хотел указать в протоколе задержания, что "у Дорофеева астма, личность его установлена, есть жилье в Краснодаре, поэтому его нужно отпустить до суда". Однако дольщика оставили в УВД до суда, который состоится завтра, сказал Аванесян.

Адвокат добавил, что дольщики ЖК "Жемчужина" проводят ежедневные пикеты у здания городской администрации.

В дежурной части УВД Краснодара корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что заявление адвоката Алексея Аванесяна было зарегистрировано.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Дольщики ЖК "Кино" заявили о недоверии властям", "Ростовский депутат осужден по делу о присвоении денег дольщиков", "Сочинский застройщик заподозрен в обмане дольщиков на 8 миллионов".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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