Заза Гахеладзе помещен в изолятор вопреки протестам грузинских активистов

26 июля 2020, 15:41

Раненный южноосетинскими пограничниками гражданин Грузии Заза Гахеладзе, освобождения которого требовали активисты, переведен из больницы в изолятор временного содержания. Жители приграничных сел переезжают в другие регионы, чтобы избежать похищений, рассказали односельчане Гахеладзе.

Как писал "Кавказский узел", родственники и односельчане раненого южноосетинскими пограничниками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе (также упоминается в СМИ как Кахеладзе) подвергли сомнению версию о том, что он стрелял из охотничьего ружья в пограничников. В момент задержания Кахеладзе находился на грузинской территории, указали они. 19 июля родственники Гахеладзе на акции протеста в Тбилиси потребовали от властей Грузии более активного участия в его освобождении.

11 июля, по данным КГБ Южной Осетии, Заза Гахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. По данным южноосетинской стороны, Кахеладзе оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Служба госбезопасности Грузии осудила действия южноосетинских силовиков.

Заза Гахеладзе переведен из больницы в Цхинвали в изолятор временного содержания, эту информацию подтвердили в Службе госбезопасности Грузии, сообщает сегодня «ИнтерпрессНьюс». "Исходя из того, что его здоровью опасность больше не угрожала, и больше не было необходимости лечения в больнице, его перевели в изолятор временного содержания", - цитирует сообщение ведомства издание.

Отец Зазы Михаил Гахеладзе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не получил достоверной информации о том, как чувствует себя его сын и какие обвинения против него готовятся. "Он несколько раз выходил на связь с друзьями, но я не мог с ним поговорить, спросить, как он себя чувствует", - сказал Михаил Гахеладзе.

По его словам, 11 июля начиналось в их семье как обычный день. "Собрались с другом по грибы. Обычный день, обычный поход в лес. И вдруг в него выстрелили, арестовали", - сказал он, добавив, что от властей Южной Осетии не поступало доказательств версии о том, что Заза стрелял из своего ружья во время задержания. "Нет, такой информации у нас нет", - сказал Гахеладзе.

Ограничения на переход границы Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", размещенном на "Кавказском узле".

Из-за риска быть похищенными сельчане бросают земельные участки и уезжают в другие регионы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Отар - житель села Земочала, откуда родом Заза Гахеладзе.

"У нас есть земельные участки, но выходить на работу просто опасно - в любой день могут прийти солдаты - осетины или русские - и увести человека в тюрьму. Люди живут почти впроголодь, средний доход - по 100 лари (около 32,5 доллара. – Прим. "Кавказского узла") на семью в месяц", - рассказал Отар.

Слова Отара подтвердил сосед семьи Гахеладзе Георгий, переехавший в Каспи. "Я родом из Земо Чалы, но живу в Каспи, потому что в родном селе жить и работать невозможно. Я выйду, меня похитят - и потом семья окажется голодной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Георгий.

Многие граждане Грузии содержатся в Цхинвали в условиях, "сравнимых с пыткой", поделился с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминанием врач Важа Гаприндашвили.

28 декабря 2019 года президент Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важа Гаприндашвили, приговоренный в Южной Осетии к году и девяти месяцам заключения за нарушение границы, был освобожден и вернулся в Грузию. Приговор осудили правительство США и Евросоюз.

"Я-то сам сидел в КПЗ, где были более-менее человеческие условия. Но я видел, как сидят другие граждане Грузии в изоляторе при пограничном пункте - у них нет туалета, и охрана выводит их в сортир трижды в сутки. Кормят один раз в сутки, никакого душа или бани. В таких условиях люди чувствуют себя просто кошмарно", - рассказал Гаприндашвили.

Власти Грузии недостаточно активно пытаются вернуть задержанных домой, считает лидер общественного движения "Антипропаганда" Леван Песвианидзе. "Вместо того.чтобы ставить вопрос на Совете безопасности ООН, в ОБСЕ, ПАСЕ, грузинские власти предпринимают только привычные действия - звонят на горячую линию Мониторинговой миссии", - высказал корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение Песвианидзе.

По его предположению, "вялая реакция" властей Грузии привела к ухудшению ситуации. "Как мы выяснили, оказывается, количество граждан Грузии, похищенных с ноября 2019 года на оккупированных территориях, составляет не семь, а 25 человек. [...] Кроме того, постоянно происходит бордеризация – там, где не было разделительных линий, сегодня уже натянута колючая проволока. Это все – бездействие властей Грузии", - сказал Леван Песвианидзе.

Представитель движения "Сила в единстве" Давид Кацарава подтвердил, что ситуация на границе Грузии ухудшается. В частности, по его словам, до 2019 года задержания были связаны в основном с обвинениями в переходе границы, что предусматривало штраф. Но с прошлого года, по его данным, ситуация изменилась, и сейчас пяти из семи арестованных грозит лишение свободы на сроки от двух до пяти лет.

"А случай Зазы Гахеладзе беспрецедентен в двух отношениях: во-первых, в него стреляли, чего не было никогда до этого. Во-вторых, ему грозит обвинение, которое подразумевает тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Давид Кацарава.

Комментариями от представителей властей Грузии относительно мнений активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".