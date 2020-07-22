Силовики связали с терроризмом задержанных после покушения на Эльджаркиева

22 июля 2020, 13:13

Следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье задержанным по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня стало известно, что житель села Экажево по фамилии Хидриев задержан по подозрению в причастности к покушению в январе 2019 года на руководителя ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Следственный комитет возбудил дело о терроризме в отношении фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи СК РФ начали предъявлять [фигурантам] обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Никто вину ни в новом предъявленном обвинении, ни в старых обвинениях, не признает и со следствием не сотрудничает", - приводит его слова ТАСС.

Источник отказался сообщить, в каком именно преступлении обвиняют задержанных, информирует агентство, не уточнив также число обвиняемых.

На сайтах СКР и СУ СКР по Ингушетии информация о новом уголовном деле, по состоянию на 13.02 мск, не опубликована.

Напомним, переживший первое покушение Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве, вместе с ним был убит и его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Источники предположили, что Эльджаркиев убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.