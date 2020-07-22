Ибрагим Эльджаркиев, место гибели Ибрагима Эльджаркиева. Фото: МВД РФ по Республике Ингушетия, https://nevnov.ru/739433-kollegi-glavy-centra-e-ingushetii-zapisali-na-video-svoi-soboleznovaniya, Стоп-кадр видео Telegram-канал "Mash" https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash

22 июля 2020, 13:13

Силовики связали с терроризмом задержанных после покушения на Эльджаркиева

Следователи начали предъявлять обвинения по террористической статье задержанным по делу о покушении на начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня стало известно, что житель села Экажево по фамилии Хидриев задержан по подозрению в причастности к покушению в январе 2019 года на руководителя ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева.

Первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева произошло 12 января 2019 года. Его машина была обстреляна на федеральной трассе, находившиеся в ней трое полицейских получили ранения, но сам Эльджаркиев не пострадал.

Следственный комитет возбудил дело о терроризме в отношении фигурантов дела о покушении в январе 2019 года на Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи СК РФ начали предъявлять [фигурантам] обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). Никто вину ни в новом предъявленном обвинении, ни в старых обвинениях, не признает и со следствием не сотрудничает", - приводит его слова ТАСС.

Источник отказался сообщить, в каком именно преступлении обвиняют задержанных, информирует агентство, не уточнив также число обвиняемых.

На сайтах СКР и СУ СКР по Ингушетии информация о новом уголовном деле, по состоянию на 13.02 мск, не опубликована.

Напомним, переживший первое покушение Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве, вместе с ним был убит и его брат, врач Ахмед Эльджаркиев. Источники предположили, что Эльджаркиев убит в результате кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Следком пришел к выводу, что мотивом убийства стала профессиональная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, а версии о религиозных мотивах и мести не подтверждаются.

Примечание:

"Объявлено вознаграждение за информацию об убийстве Ибрагима Белхароева", "Глава ингушского центра противодействия экстремизму убит в Москве", "Следком сообщил о втором убитом вместе с Эльджаркиевым".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июля 2020, 14:23

22 июля 2020, 14:13

  • Источники сообщили об обысках в домах родственников Якуба Белхороева

    Обыски проходят в Назрани и Назрановском районе в домах председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева и Багаудина Белхороева  - братьев арестованного по делу о растрате депутата парламента Якуба Белхороева, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

22 июля 2020, 12:40

22 июля 2020, 11:40

22 июля 2020, 11:01

  • Суд принял иск Битарова к осетинской журналистке

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров через суд потребовал миллион рублей от журналистки Мадины Сагеевой, посчитав негативными сведениями оценки его работы. Сагеева заявила, что не считает свои публикации порочащими главу региона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи